Il Gigante di Giada a breve dovrà ripercorrere uno dei momenti più drammatici della sua lunga vita editoriale, visto l’annuncio di Planet Hulk: Worldbreaker, nuovo arco narrativo dedicato all’alter ego di Bruce Banner ambientato nuovamente su Sakaar. I fan della Casa delle Idee non mancheranno di riconoscere in questo titolo uno dei capitoli più recenti della vita di Hulk, datato 2006, e legato alla famigerata presenza degli Illuminati nel Marvel Universe fumettistico.

Era stato proprio questo think thank composto da Iron Man, Freccia Nera, Namor, Doctor Strange, Charles Xavier e Reed Richards ad avere innescato gli eventi che condussero a Planet Hulk. Dopo l’ennesimo disastro causato da Hulk, questo consiglio ristretto aveva deciso che la permanenza di Banner sulla Terra rappresentava un pericolo troppo altro, decidendo infine di esiliarlo nello spazio a bordo di una navetta. Allontanato dal pianeta con l’inganno, Hulk arrivò sul pianeta Sakaar, dove da schiavo gladiatore divenne capo di una ribellione e infine riuscì a tornare sulla Terra in cerca di vendetta, nell’evento World War Hulk.

La saga di Hulk su Sakaar non sembra essersi ancora conclusa, considerato che Banner sarà nuovamente portato su questo mondo con Planet Hulk: Worldbreaker. In questa nuova avventura, Hulk sarà portato avanti nel tempo di 1000 anni, evocato da una ragazza con la pelle verde affinché lo aiuti a liberare il fratello da una setta di cultisti che pare aver preso il controllo di Sakaar. La speranza della ragazza è questo possente eroe sia il Worldbreaker delle leggende e che possano aiutarla nella sua missione.

Ad occuparsi di Planet Hulk: Worldbreaker saranno Greg Pak ai testi e Manuel Garcia per il comparto artistico. Pak non ha esitato a mostrarsi entusiasta per quanto potrà raccontare in questa nuova parentesi dell’esistenza di Hulk:

“Lavorare su Planet Hulk rimane una delle più grande esperienza che ho fatto in materia di storytelling. Stiamo esplorando storia fortemente emotive che affrontano i grandi temi che nelle mie storie ho sviluppato con Hulk e Green Scar (il nome da gladiatore di Hulk in Planet Hulk, NdR). In un momento di crisi e di cambiamento, cosa potremmo fare con i poteri che abbiamo e come affronteremmo le ripercussioni delle nostre scelte?”

Planet Hulk: Worldbreaker arriverà sul mercato americano il prossimo 30 novembre.