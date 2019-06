Burning Cat: la convention di Exploding Kittens

Elan Lee è deluso dalla scena delle gaming convention, ha pensato così di organizzare il Burning Cat, una con folle a tema Exploding Kittens.

Ci sono fan di Exploding Kittens desiderosi di trovarsi per condividere la loro passione? Questa domanda e la sua risposta vi faranno drizzare le orecchie dalla curiosità.

Elan Lee, il creatore del gioco Exploding Kittens, ha deciso di organizzare la Burning Cat, una nuova e folle convention dedicata ai giochi da tavolo.

Il nome Burning Cat è un chiaro riferimento al festival Burning Man, l’evento di culto che per otto giorni l’anno infiamma con performance, workshop e un’estetica post apocalittica il Deserto Black Rock in Nevada.

Burning Cat prevederà una serie di eventi tipici delle fiere del gioco come panel, demo e tornei, ma in una versione più eccentrica e spontanea, dove diversi tipi di pubblico, accomunati dalla voglia di giocare, potranno incontrarsi e condividere esperienze.

Burning Cat infatti nasce come risposta alla scena delle convention statunitensi, definite dagli organizzatori dell’evento come dei “centri commerciali glorificati” in cui il focus per i visitatori non è più l’attività ludica fine a se stessa. Tra le varie attività a cui si potrà partecipare sarà presente una gigantesca arena in cui i partecipanti potranno prendere parte a giochi folli come la versione felina di American Gladiator, giocare a dodgeball con palle di pelo giganti e la più grande partita di mago libero (freeze tag) mai organizzata.

Oltre a queste attività spiritose e sopra le righe, la fiera ospiterà momenti più canonici, dove il gioco da tavolo e il divertimento dei partecipanti saranno il motore che animerà la convention.

La natura spontanea e sperimentale dell’evento renderanno questa prima edizione un format in divenire; nelle intenzioni degli organizzatori infatti ci sarà la volontà di vedere cosa funzionerà e cosa no, per migliorare le edizioni future.

Burning Cat culminerà, come similmente accade al festival a cui si ispira, con l’accensione di una gigantesca statua di un gatto a cui verrà dato fuoco.

La convention Burning Cat avrà luogo all’Oregon Convention Centre di Portland, nei giorni 16 e 17 maggio 2020.

Se siete curiosi di saperne di più, potete trovare tutte le informazioni sul sito ufficiale dell’evento.