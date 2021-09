Calendario Serie A 2021/22, risultati e dove vedere le partite

La nuova stagione del campionato di calcio Seria A TIM 2021/22 è già cominciata. Il primo fischio di inizio si è avuto il 21 agosto 2021 e quello finale è schedulato per il 22 maggio 2022, salvo eventuali e rari imprevisti che potrebbero posticiparne la data. Questa stagione, tuttavia, sarà un po’ diversa dal solito poiché nel frattempo ci saranno dei match fondamentali per le qualificazioni ai Mondiali nazionali di calcio in Qatar 2022 e, per questo motivo, osserveremo alcune pause della stessa Serie A TIM. Vediamo insieme l’intero calendario della Serie A TIM 2021/22 con tutti i risultati aggiornati alla fine di ogni giornata.

Per poter seguire gli eventi disponibili su DAZN è necessario sottoscrivere un abbonamento. Nel sito ufficiale trovate tutte le informazioni necessarie!

Calendario Serie A TIM 2021/22

Qui di seguito vediamo insieme tutto il calendario della Serie A TIM con i risultati aggiornati ogni settimana:

1ª GIORNATA 21/8 18:30 Inter-Genoa 4-0 21/8 18:30 Verona-Sassuolo 2-3 21/8 20:45 Torino-Atalanta 1-2 21/8 20.45 Empoli-Lazio 1-3 22/8 18:30 Udinese-Juventus 2-2 22/8 18:30 Bologna-Salernitana 3-2 22/8 20:45 Roma-Fiorentina 3-1 22/8 20:45 Napoli-Venezia 2-0 23/8 18:30 Cagliari-Spezia 2-2 23/8 20:45 Sampdoria-Milan 0-1

2ª GIORNATA 27/8 18:30 Udinese-Venezia 3-0 27/8 20:45 Verona-Inter 1-3 28/8 18:30 Atalanta-Bologna 0-0 28/8 18:30 Lazio-Spezia 6-1 28/8 20.45 Juventus-Empoli 0-1 28/8 20.45 Fiorentina-Torino 2-1 29/8 18:30 Genoa-Napoli 1-2 29/8 18:30 Sassuolo-Sampdoria 0-0 29/8 20:45 Milan-Cagliari 4-1 29/8 20:45 Salernitana-Roma 0-4

3ª GIORNATA 11/9 15:00 DAZN Empoli-Venezia – 11/9 18:00 DAZN Napoli-Juventus – 11/9 20:45 DAZN SKY Atalanta-Fiorentina – 12/9 12:30 DAZN SKY Sampdoria-Inter – 12/9 15:00 DAZN Cagliari-Genoa – 12/9 15:00 DAZN Spezia-Udinese – 12/9 15:00 DAZN Torino-Salernitana – 12/9 18:00 DAZN Milan-Lazio – 12/9 20:45 DAZN Roma-Sassuolo – 13/9 20:45 DAZN SKY Bologna-Verona –

4ª GIORNATA 17/9 20:45 DAZN Sassuolo-Torino – 18/9 15:00 DAZN Genoa-Fiorentina – 18/9 18:00 DAZN Inter-Bologna – 18/9 20:45 DAZN SKY Salernitana-Atalanta – 19/9 12:30 DAZN SKY Empoli-Sampdoria – 19/9 15:00 DAZN Venezia-Spezia – 19/9 18:00 DAZN Verona-Roma – 19/9 18:00 DAZN Lazio-Cagliari – 19/9 20:45 DAZN Juventus-Milan – 20/9 20:45 DAZN SKY Udinese-Napoli –

5ª GIORNATA 21/9 18:30 DAZN Bologna-Genoa – 21/9 20:45 DAZN SKY Atalanta-Sassuolo – 21/9 20:45 DAZN Fiorentina-Inter – 22/9 18:30 DAZN Salernitana-Verona – 22/9 18:30 DAZN Spezia-Juventus – 22/9 20:45 DAZN Cagliari-Empoli – 22/9 20:45 DAZN SKY Milan-Venezia – 23/9 18:30 DAZN Sampdoria-Napoli – 23/9 18:30 DAZN SKY Torino-Lazio – 23/9 20:45 DAZN Roma-Udinese –

6ª GIORNATA 25/9 15:00 DAZN Spezia-Milan – 25/9 18:00 DAZN Inter-Atalanta – 25/9 20:45 DAZN SKY Genoa-Verona – 26/9 12:30 DAZN SKY Juventus-Sampdoria – 26/9 15:00 DAZN Empoli-Bologna – 26/9 15:00 DAZN Sassuolo-Salernitana – 26/9 15:00 DAZN Udinese-Fiorentina – 26/9 18:00 DAZN Lazio-Roma – 26/9 20:45 DAZN Napoli-Cagliari – 27/9 20:45 DAZN SKY Venezia-Torino

7ª GIORNATA 1/10 20:45 DAZN SKY Cagliari-Venezia – 2/10 15:00 DAZN Salernitana-Genoa – 2/10 18:00 DAZN Torino-Juventus – 2/10 20:45 DAZN SKY Sassuolo-Inter – 3/10 12:30 DAZN SKY Bologna-Lazio – 3/10 15:00 DAZN Verona-Spezia – 3/10 15:00 DAZN Sampdoria-Udinese – 3/10 18:00 DAZN Fiorentina-Napoli – 3/10 18:00 DAZN Roma-Empoli – 3/10 20:45 DAZN Atalanta-Milan –

8ª GIORNATA 16/10 15:00 DAZN Spezia-Salernitana – 16/10 18:00 DAZN Lazio-Inter – 16/10 20:45 DAZN SKY Milan-Verona – 17/10 12:30 DAZN SKY Cagliari-Sampdoria – 17/10 15:00 DAZN Empoli-Atalanta – 17/10 15:00 DAZN Genoa-Sassuolo – 17/10 15:00 DAZN Udinese-Bologna – 17/10 18:00 DAZN Napoli-Torino – 17/10 20:45 DAZN Juventus-Roma – 18/10 20:45 DAZN SKY Venezia-Fiorentina –

9ª GIORNATA 22/10 18:30 DAZN Torino-Genoa – 22/10 20:45 DAZN SKY Sampdoria-Spezia – 23/10 15:00 DAZN Salernitana-Empoli – 23/10 18:00 DAZN Sassuolo-Venezia – 23/10 20:45 DAZN SKY Bologna-Milan – 24/10 12:30 DAZN SKY Atalanta-Udinese – 24/10 15:00 DAZN Fiorentina-Cagliari – 24/10 15:00 DAZN Verona-Lazio – 24/10 18:00 DAZN Roma-Napoli – 24/10 20:45 DAZN Inter-Juventus –

10ª GIORNATA 26/10 18:30 DAZN SKY Spezia-Genoa – 26/10 18:30 DAZN Venezia-Salernitana – 26/10 20:45 DAZN Milan-Torino – 27/10 18:30 DAZN Juventus-Sassuolo – 27/10 18:30 DAZN Sampdoria-Atalanta – 27/10 18:30 DAZN Udinese-Verona – 27/10 20:45 DAZN Cagliari-Roma – 27/10 20:45 DAZN SKY Empoli-Inter – 27/10 20:45 DAZN Lazio-Fiorentina – 28/10 20:45 DAZN SKY Napoli-Bologna –

11ª GIORNATA 30/10 15:00 DAZN Atalanta-Lazio – 30/10 18:00 DAZN Verona-Juventus – 30/10 20:45 DAZN SKY Torino-Sampdoria – 31/10 12:30 DAZN SKY Inter-Udinese – 31/10 15:00 DAZN Fiorentina-Spezia – 31/10 15:00 DAZN Genoa-Venezia – 31/10 15:00 DAZN Sassuolo-Empoli – 31/10 18:00 DAZN Salernitana-Napoli – 31/10 20:45 DAZN Roma-Milan – 1/11 20:45 DAZN SKY Bologna-Cagliari –

12ª GIORNATA 5/11 20:45 DAZN SKY Empoli-Genoa – 6/11 15:00 DAZN Spezia-Torino – 6/11 18:00 DAZN Juventus-Fiorentina – 6/11 20:45 DAZN SKY Cagliari-Atalanta – 7/11 12:30 DAZN SKY Venezia-Roma – 7/11 15:00 DAZN Sampdoria-Bologna – 7/11 15:00 DAZN Udinese-Sassuolo – 7/11 18:00 DAZN Lazio-Salernitana – 7/11 18:00 DAZN Napoli-Verona – 7/11 20:45 DAZN Milan-Inter –

13ª GIORNATA 20/11 15:00 DAZN Atalanta-Spezia – 20/11 18:00 DAZN Lazio-Juventus – 20/11 20:45 DAZN SKY Fiorentina-Milan – 21/11 12:30 DAZN SKY Sassuolo-Cagliari – 21/11 15:00 DAZN Bologna-Venezia – 21/11 15:00 DAZN Salernitana-Sampdoria – 21/11 18:00 DAZN Inter-Napoli – 21/11 20:45 DAZN Genoa-Roma – 22/11 18:30 DAZN Verona-Empoli – 22/11 20:45 DAZN SKY Torino-Udinese –

14ª GIORNATA 26/11 20:45 DAZN SKY Cagliari-Salernitana – 27/11 15:00 DAZN Empoli-Fiorentina – 27/11 15:00 DAZN Sampdoria-Verona – 27/11 18:00 DAZN Juventus-Atalanta – 27/11 20:45 DAZN SKY Venezia-Inter – 28/11 12:30 DAZN SKY Udinese-Genoa – 28/11 15:00 DAZN Milan-Sassuolo – 28/11 15:00 DAZN Spezia-Bologna – 28/11 18:00 DAZN Roma-Torino – 28/11 20:45 DAZN Napoli-Lazio –

15ª GIORNATA 30/11 18:30 DAZN SKY Atalanta-Venezia – 30/11 18:30 DAZN Fiorentina-Sampdoria – 30/11 20:45 DAZN Verona-Cagliari – 30/11 20:45 DAZN Salernitana-Juventus – 1/12 18:30 DAZN Bologna-Roma – 1/12 18:30 DAZN Inter-Spezia – 1/12 20:45 DAZN SKY Genoa-Milan – 1/12 20:45 DAZN Sassuolo-Napoli – 2/12 18:30 DAZN Torino-Empoli – 2/12 20:45 DAZN SKY Lazio-Udinese –

16ª GIORNATA 4/12 15:00 DAZN Milan-Salernitana – 4/12 18:00 DAZN Roma-Inter – 4/12 20:45 DAZN SKY Napoli-Atalanta – 5/12 12:30 DAZN SKY Bologna-Fiorentina – 5/12 15:00 DAZN Spezia-Sassuolo – 5/12 15:00 DAZN Venezia-Verona – 5/12 18:00 DAZN Sampdoria-Lazio – 5/12 20:45 DAZN Juventus-Genoa – 6/12 18:30 DAZN Empoli-Udinese – 6/12 20:45 DAZN SKY Cagliari-Torino –

17ª GIORNATA 10/12 20:45 DAZN Genoa-Sampdoria – 11/12 15:00 DAZN Fiorentina-Salernitana – 11/12 18:00 DAZN Venezia-Juventus – 11/12 20:45 DAZN SKY Udinese-Milan – 12/12 12:30 DAZN SKY Torino-Bologna – 12/12 15:00 DAZN Verona-Atalanta – 12/12 18:00 DAZN Napoli-Empoli – 12/12 18:00 DAZN Sassuolo-Lazio – 12/12 20:45 DAZN Inter-Cagliari – 13/12 20:45 DAZN SKY Roma-Spezia –

18ª GIORNATA 17/12 18:30 DAZN Lazio-Genoa – 17/12 20:45 DAZN SKY Salernitana-Inter – 18/12 15:00 DAZN Atalanta-Roma – 18/12 18:00 DAZN Bologna-Juventus – 18/12 20:45 DAZN SKY Cagliari-Udinese – 19/12 12:30 DAZN SKY Fiorentina-Sassuolo – 19/12 15:00 DAZN Spezia-Empoli – 19/12 18:00 DAZN Sampdoria-Venezia – 19/12 18:00 DAZN Torino-Verona – 19/12 20:45 DAZN Milan-Napoli –

19ª GIORNATA 21/12 18:30 DAZN Udinese-Salernitana – 21/12 20:45 DAZN SKY Genoa-Atalanta – 21/12 20:45 DAZN Juventus-Cagliari – 22/12 16:30 DAZN Sassuolo-Bologna – 22/12 16:30 DAZN Venezia-Lazio – 22/12 18:30 DAZN SKY Verona-Fiorentina – 22/12 18:30 DAZN Inter-Torino – 22/12 18:30 DAZN Roma-Sampdoria – 22/12 20:45 DAZN SKY Empoli-Milan – 22/12 20:45 DAZN Napoli-Spezia –

20ª GIORNATA 6/1 – – Atalanta-Torino – 6/1 – – Bologna-Inter – 6/1 – – Fiorentina-Udinese – 6/1 – – Juventus-Napoli – 6/1 – – Lazio-Empoli – 6/1 – – Milan-Roma – 6/1 – – Salernitana-Venezia – 6/1 – – Sampdoria-Cagliari – 6/1 – – Sassuolo-Genoa – 6/1 – – Spezia-Verona –

21ª GIORNATA 9/1 – – Cagliari-Bologna – 9/1 – – Empoli-Sassuolo – 9/1 – – Genoa-Spezia – 9/1 – – Inter-Lazio – 9/1 – – Napoli-Sampdoria – 9/1 – – Roma-Juventus – 9/1 – – Torino-Fiorentina – 9/1 – – Udinese-Atalanta – 9/1 – – Venezia-Milan – 9/1 – – Verona-Salernitana –

22ª GIORNATA 16/1 – – Atalanta-Inter – 16/1 – – Bologna-Napoli – 16/1 – – Fiorentina-Genoa – 16/1 – – Juventus-Udinese – 16/1 – – Milan-Spezia – 16/1 – – Roma-Cagliari – 16/1 – – Salernitana-Lazio – 16/1 – – Sampdoria-Torino – 16/1 – – Sassuolo-Verona – 16/1 – – Venezia-Empoli –

23ª GIORNATA 23/1 – – Cagliari-Fiorentina – 23/1 – – Empoli-Roma – 23/1 – – Genoa-Udinese – 23/1 – – Inter-Venezia – 23/1 – – Lazio-Atalanta – 23/1 – – Milan-Juventus – 23/1 – – Napoli-Salernitana – 23/1 – – Spezia-Sampdoria – 23/1 – – Torino-Sassuolo – 23/1 – – Verona-Bologna –

24ª GIORNATA 6/2 – – Atalanta-Cagliari – 6/2 – – Bologna-Empoli – 6/2 – – Fiorentina-Lazio – 6/2 – – Inter-Milan – 6/2 – – Juventus-Verona – 6/2 – – Roma-Genoa – 6/2 – – Salernitana-Spezia – 6/2 – – Sampdoria-Sassuolo – 6/2 – – Udinese-Torino – 6/2 – – Venezia-Napoli –

25ª GIORNATA 13/2 – – Atalanta-Juventus – 13/2 – – Empoli-Cagliari – 13/2 – – Genoa-Salernitana – 13/2 – – Lazio-Bologna – 13/2 – – MIlan-Sampdoria – 13/2 – – Napoli-Inter – 13/2 – – Sassuolo-Roma – 13/2 – – Spezia-Fiorentina – 13/2 – – Torino-Venezia – 13/2 – – Verona-Udinese –

26ª GIORNATA 20/2 – – Bologna-Spezia – 20/2 – – Cagliari-Napoli – 20/2 – – Fiorentina-Atalanta – 20/2 – – Inter-Sassuolo – 20/2 – – Juventus-Torino – 20/2 – – Roma-Verona – 20/2 – – Salernitana-Milan – 20/2 – – Sampdoria-Empoli – 20/2 – – Udinese-Lazio – 20/2 – – Venezia-Genoa –

27ª GIORNATA 27/2 – – Atalanta-Sampdoria – 27/2 – – Empoli-Juventus – 27/2 – – Genoa-Inter – 27/2 – – Lazio-Napoli – 27/2 – – Milan-Udinese – 27/2 – – Salernitana-Bologna – 27/2 – – Sassuolo-Fiorentina – 27/2 – – Spezia-Roma – 27/2 – – Torino-Cagliari – 27/2 – – Verona-Venezia –

28ª GIORNATA 6/3 – – Bologna-Torino – 6/3 – – Cagliari-Lazio – 6/3 – – Fiorentina-Verona – 6/3. – – Genoa-Empoli – 6/3 – – Inter-Salernitana – 6/3 – – Juventus-Spezia – 6/3 – – Napoli-Milan – 6/3 – – Roma-Atalanta – 6/3 – – Udinese-Sampdoria – 6/3 – – Venezia-Sassuolo –

29ª GIORNATA 13/3 – – Atalanta-Genoa – 13/3 – – Fiorentina-Bologna – 13/3 – – Lazio-Venezia – 13/3 – – Milan-Empoli – 13/3 – – Salernitana-Sassuolo – 13/3 – – Sampdoria-Juventus – 13/3 – – Spezia-Cagliari – 13/3 – – Torino-Inter – 13/3 – – Udinese-Roma – 13/3 – – Verona-Napoli –

30ª GIORNATA 20/3 – – Bologna-Atalanta – 20/3 – – Cagliari-Milan – 20/3 – – Empoli-Verona – 20/3 – – Genoa-Torino – 20/3 – – Inter-Fiorentina – 20/3 – – Juventus-Salernitana – 20/3 – – Napoli-Udinese – 20/3 – – Roma-Lazio – 20/3 – – Sassuolo-Spezia – 20/3 – – Venezia-Sampdoria –

31ª GIORNATA 3/4 – – Atalanta-Napoli – 3/4 – – Fiorentina-Empoli – 3/4 – – Juventus-Inter – 3/4 – – Lazio-Sassuolo – 3/4 – – Milan-Bologna – 3/4 – – Salernitana-Torino – 3/4 – – Sampdoria-Roma – 3/4 – – Spezia-Venezia – 3/4 – – Udinese-Cagliari – 3/4 – – Verona-Genoa –

32ª GIORNATA 10/4 – – Bologna-Sampdoria – 10/4 – – Cagliari-Juventus – 10/4 – – Empoli-Spezia – 10/4 – – Genoa-Lazio – 10/4 – – Inter-Verona – 10/4 – – Napoli-Fiorentina – 10/4 – – Roma-Salernitana – 10/4 – – Sassuolo-Atalanta – 10/4 – – Torino-Milan – 10/4 – – Venezia-Udinese –

33ª GIORNATA 16/4 – – Atalanta-Verona – 16/4 – – Cagliari-Sassuolo – 16/4 – – Fiorentina-Venezia – 16/4 – – Juventus-Bologna – 16/4 – – Lazio-Torino – 16/4 – – Milan-Genoa – 16/4 – – Napoli-Roma – 16/4 – – Sampdoria-Salernitana – 16/4 – – Spezia-Inter – 16/4 – – Udinese-Empoli –

34ª GIORNATA 24/4 – – Bologna-Udinese – 24/4 – – Empoli-Napoli – 24/4 – – Genoa-Cagliari – 24/4 – – Inter-Roma – 24/4 – – Lazio-Milan – 24/4 – – Salernitana-Fiorentina – 24/4 – – Sassuolo-Juventus – 24/4 – – Torino-Spezia – 24/4 – – Venezia-Atalanta – 24/4 – – Verona-Sampdoria –

35ª GIORNATA 1/5 – – Atalanta-Salernitana – 1/5 – – Cagliari-Verona – 1/5 – – Empoli-Torino – 1/5 – – Juventus-Venezia – 1/5 – – Milan-Fiorentina – 1/5 – – Napoli-Sassuolo – 1/5 – – Roma-Bologna – 1/5 – – Sampdoria-Genoa – 1/5 – – Spezia-Lazio – 1/5 – – Udinese-Inter –

36ª GIORNATA 8/5 – – Fiorentina-Roma – 8/5 – – Genoa-Juventus – 8/5 – – Inter-Empoli – 8/5 – – Lazio-Sampdoria – 8/5 – – Salernitana-Cagliari – 8/5 – – Sassuolo-Udinese – 8/5 – – Spezia-Atalanta – 8/5 – – Torino-Napoli – 8/5 – – Venezia-Bologna – 8/5 – – Verona-Milan –

37ª GIORNATA 15/5 – – Bologna-Sassuolo – 15/5 – – Cagliari-Inter – 15/5 – – Empoli-Salernitana – 15/5 – – Juventus-Lazio – 15/5 – – Milan-Atalanta – 15/5 – – Napoli-Genoa – 15/5 – – Roma-Venezia – 15/5 – – Sampdoria-Fiorentina – 15/5 – – Udinese-Spezia – 15/5 – – Verona-Torino –

38ª GIORNATA 22/5 – – Atalanta-Empoli – 22/5 – – Fiorentina-Juventus – 22/5 – – Genoa-Bologna – 22/5 – – Inter-Sampdoria – 22/5 – – Lazio-Verona – 22/5 – – Salernitana-Udinese – 22/5 – – Sassuolo-Milan – 22/5 – – Spezia-Napoli – 22/5 – – Torino-Roma – 22/5 – – Venezia-Cagliari –

Dove vedere la Serie A TIM 2021/22?

Da questa nuova stagione 2021/22 fino al 2024, salvo anche in questo caso eventuali modifiche nel corso del tempo, tutte le partite della Serie A TIM sono trasmesse in esclusiva da DAZN. Nello specifico, delle 10 partite previste ogni singola giornata del campionato, 7 sono in esclusiva unicamente su DAZN mentre 3 vengono trasmesse in co-esclusiva con Sky. Quest’ultima, infatti, aveva, negli ultimi tre anni, detenuto i diritti di esclusiva che invece adesso si sono limitati solo a una co-esclusiva.

Grazie a questo accordo, alle 3 partite di Serie A TIM già comprese nell’offerta Sky si aggiungono le rimanenti 7 partite sublicenziate a Sky da DAZN. I clienti Sky Business, che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici, avranno quindi a disposizione tutta la Serie A TIM su Sky Sport Bar, (con i canali 216 e 218 che si accendono per gli eventi in contemporanea) oltre al meglio della programmazione di Sky Sport Uno.