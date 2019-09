Cameo di Tom Holland in Venom è stato tagliato da Marvel

Dopo la separazione tra la Marvel e la Sony cominciano a saltare fuori alcuni dettagli riguardanti il cameo di Tom Holland nella pellicola di Venom.

A quanto pare, dopo la separazione tra la Marvel e la Sony cominciano a saltare fuori alcuni dettagli che fin ora sono rimasti nascosti. Uno di questi riguarda proprio il cameo di Tom Holland nella pellicola di Venom. Infatti a differenza di quanto si pensava inizialmente il cameo è stato girato, ma la scena in questione è stata tagliata.

A confermare quanto detto pare sia stato l’attore Jay Eashington affermando che, la tanto discussa scena di Peter Parker interpretato da Tom Holland, è stata girata eccome. Purtroppo però i Marvel Studios/Disney, dopo aver preso visione della pellicola in anteprima, hanno deciso di tagliare la scena.

Già nei mesi scorsi erano saltate fuori alcune indiscrezioni in merito a questo argomento, ma tutto era stato smentito in modo repentino. Oggi però pare sia stata resa nota la vera versione dei fatti, per questo motivo lo stesso Tom Holland ha deciso di spiegare il perché di questa decisione. Sembrerebbe che, per evitare che le due pellicole cinematografiche si incrociassero prima del previsto, la Disney abbia deciso di tagliare il cameo di Peter Parker.

In questo contesto l’attore ha fornito anche alcune indiscrezione in merito alle prossime pellicole cinematografiche dedicate a Spider-Man. Infatti entrambe, a quanto pare, saranno molto diverse rispetto all’ultimo capitolo, Spider-Man Far From Home. In ogni caso ricordiamo che il debutto al cinema di Venom, film diretto dal regista Ruben Fleischer, è avvenuto nel 2018.