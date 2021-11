Captain America John Walker S.H.Figuarts: Recensione

Captain America John Walker irrompe tra le fila dei personaggi Marvel per la linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations e Bandai Spirits. Il nuovo Captain America è tratto della serie tv The Falcon and The Winter Soldier , che potete vedere in esclusiva su Disney+.

Il personaggio

Dopo il rifiuto dello scudo di Steve Rogers consegnato poi al Museo dedicato a Captain America, Sam Wilson continua la sua missione da Avengers come Falcon. Il dipartimento della difesa degli Stati Uniti, decide di scegliere John Walker per assumere il ruolo di Capitan America dopo il ritiro del Capitano Rogers. Dopo avergli consegnato il costume e lo scudo, viene annunciato pubblicamente durante una trasmissione televisiva per far conoscere al mondo il suo nuovo status, credendo che possa essere l’incarnazione dei più grandi valori americani e un’ispirazione per tutti. Una volta preso il suo nuovo ruolo da Capitano, John sceglie Lemar Hoskins come suo partner e i due iniziano a lavorare per catturare i Flag-Smashers e il loro capo, Karli Morgenthau. Durante una missione, John ha rubato e si è iniettato il siero del super soldato, che gli ha conferito abilità potenziate.

Confezione e Blister

Il box che contiene il nuovo Captain America è di dimensioni compatte, realizzato in cartoncino e si presenta con il classico design pulito e minimale. Sul frontespizio troviamo la sempre presente vetrinetta trasparente che consente di vedere parte del contenuto senza necessariamente doverlo aprire. Nella parte posteriore possiamo notare anche svariate immagini ufficiali che ritraggono la figure in numerose pose insieme ai vari contenuti aggiuntivi che potremo poi utilizzare.

Estratto il blister dalla confezione, oltre al personaggio di John Walker con diversi accessori abbiamo trovato:

Un volto con il casco

Una pistola

Un fodero vuoto per pistola

Lo scudo

Un effetto per simulare il lancio dello scudo

Delle cinghie per lo scudo

Diverse coppie di mani

Captain America John Walker

Con un’altezza di circa 15 cm, Captain America John Walker si unisce perfettamente a una già nutrita collezione di personaggi Marvel e non poteva certamente mancare in questa linea di action figure snodabili. La figure presenta i classici snodi della linea S.H.Figuarts, permettendo uno svariato numero di pose, come avrete modo di ammirare nella nostra galleria fotografica. La divisa da supereroe non essendo dipinta ma realizzata già con una plastica colorata, assume una colorazione più lucida e molto più fedele alla controparte televisiva, ma è comunque di una tinta unica senza nessuna sfumatura. Per quanto riguarda la posabilità non ci possiamo lamentare, anche se il gap della caviglia che si piega poco lateralmente resta sempre, ed è un vero peccato perché con un po’ più di lasco si sarebbero potute eseguire delle pose action davvero molto fighe, anche se come spesso accade, non abbiamo trovato un piedistallo stage act a venire in nostro aiuto.

Conclusioni

In conclusione l’impatto generale è davvero molto buono, il personaggio è davvero indispensabile se state collezionando tutti i personaggi del filone The Falcon and The Winter Soldier. D’altronde si tratta di uno dei personaggi più discussi della serie tv del MCU e la raffigurazione di Tamashii Nations gli rende davvero giustizia, a patto che ovviamente amiate il personaggio di John Walker.

Captain America John Walker sarà a breve disponibile nei negozi a un prezzo indicativo di 89.90 €.

Tamashii Nations è distribuita in Italia da Cosmic Group.