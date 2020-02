Cartoomics 2020: edizione rinviata ad Ottobre

Cartoomics, una delle più importanti fiere dedicati al fumetto ed alla cultura POP di Milano, è stata rinviata a causa dell’emergenza legata al contenimento del COVID-19 Coronavirus. La comunicazione da parte della organizzazione dell’evento è arrivata in queste ore sia via social sia tramite un messaggio sul sito ufficiale della manifestazione .L’edizione 2020 di Cartoomics, prevista inizialmente per il 13-15 marzo prossimo presso gli spazi di Rho Fiera, verrà spostata di sette mesi andando a riproporsi per Ottobre 2020.

Secondo quando comunicato la manifestazione si terrà dal 2 al 4 ottobre prossimi, sempre presso la medesima location di Rho Fiera, in concomitanza con la Milan Games Week, fiera dedicata ai videogiochi. Questo spostamento andrà purtroppo per gli appassionati a creare una sovrapposizione di eventi con la 28ª edizione di Romics, la fiera del fumetto di Roma pianificata da tempo per il periodo 1-4 ottobre.

Da quanto comunicato dalla organizzazione il rimborso dei biglietti già acquistati dai visitatori avverrà automaticamente attraverso l’accredito dell’importo sulla carta di credito utilizzata per il pagamento.

Riportiamo il comunicato ufficiale nella sua completezza: