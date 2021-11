Sono stati rivelati cast, key visual e data di debutto di Detective Conan: Police Academy Arc Wild Police Story.

Svelato il cast e data di debutto di Detective Conan: Police Academy Arc Wild Police Story

L’adattamento anime, di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa, di Detective Conan: Police Academy Arc Wild Police Story (Meitantei Conan Keisatsu Gakkō Hen Wild Police Story), il manga spin-off di Detective Conan (recuperate la nuova edizione su Amazon) ambientato circa sette anni prima dell’inizio della storia principale e ancora inedito in Italia, di Gosho Aoyama e Takahiro Arai, ha finalmente una data di debutto. L’anime uscirà infatti il 4 dicembre. Rivelato anche il cast e la key visual.

Il primo episodio di Detective Conan: Police Academy Arc Wild Police Story si intitola Case. Matsuda Jinpei e debutterà su Yomiuri TV. I successivi episodi usciranno con periodicità irregolare.

Questa la key visual:

Il cast include Toru Furuya nel ruolo di Rei Furuya, Nobutoshi Canna come Jinpei Matsuda, Hiroki Touchi nel ruolo di Wataru Date, Shinichiro Miki come Kenji Hagiwara e Hikaru Midorikawa nel ruolo di Hiromitsu Morofushi. Furuya, Canna, Miki e Midorikawa riprendono i loro ruoli dalle storie precedenti nell’anime Detective Conan. Il defunto doppiatore Keiji Fujiwara ha precedentemente doppiato Wataru Date.

A proposito di Detective Conan: Police Academy Arc Wild Police Story

Detective Conan: Police Academy Arc Wild Police Story è stato serializzato rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan da ottobre 2019 a novembre 2020, e in seguito i suoi capitoli raccolti in due volumi tankōbon.

Il manga si divide in due archi. Il primo arco si intitola Matsuda arc, vede protagonista Jinpei Matsuda e ha debuttato nell’ottobre 2019 per un totale di tre capitoli. Il secondo arco, Wataru arc, incentrato quindi su Wataru Date, ha debuttato nel febbraio 2020. Lo spin-off si è concluso nel novembre 2020. Shogakukan ha pubblicato il secondo e ultimo volume del manga nel dicembre 2020.

Vi ricordiamo che la serie anime principale è disponibile su Crunchyroll ed è stata annunciata la trasposizione animata degli spin-off Detective Conan: Hannin no Hanzawa-san di Mayuko Kanba e Detective Conan: Zero no Tea Time di Takahiro Arai.