Castlevania 4: trailer e data di uscita della nuova stagione su Netflix

Dopo il primo poster che trovate poco sotto, Netflix ha finalmente ufficializzato l’uscita della quarta stagione di Castlevania, la serie animata tratta dall’omonima saga di videogiochi prodotta da Konami. Dopo tre stagioni discretamente apprezzate da critica e pubblico, Powerhouse Studio rilascerà il nuovo ciclo di episodi a partire dal prossimo 13 maggio di quest’anno.

This is where it all started. The final season of Castlevania arrives May 13. pic.twitter.com/sLqWjJxjoA — NX (@NXOnNetflix) April 16, 2021

Dalle prime informazioni rilasciate dal colosso dello streaming, la quarta stagione sarà composta da ben 10 episodi ma rappresenterà a conti fatti l’epilogo della saga iniziata a luglio 2017 (qui la notizia originale). Ad ogni modo, sembra che sia già in lavorazione un nuovo progetto ambientato nel medesimo universo narrativo della famiglia Belmont, di cui al momento non si conoscono i dettagli.

Lo scorso anno, il produttore esecutivo Kevin Kolde ha parlato dei piani originali della serie: nel 2012 il progetto legato al franchise di Castlevania avrebbe infatti dovuto essere una trilogia animata prevista solo ed esclusivamente per il mercato dell’Home Video. Poco tempo dopo, l’enorme diffusione di Netflix in tutto il mondo ha spinto Kolde e il suo staff creativo a optare per un rilascio del progetto sul catalogo streaming.

Nel cast di doppiatori originali della quarta stagione ritroveremo Graham McTavish nel ruolo di Vlad Dracula Tepes, Richard Armitage nei panni di Trevor Belmont, James Callis come Alucard e Alejandra Reynoso nel ruolo della maga parlatrice Sypha Belnades. A completare il gruppo di voci anche Emily Swallow nel ruolo di Lisa Tepes, Matt Frewer nei panni del Vescovo, e Tony Amendola come l’Anziano.

La saga di videogiochi di Castlevania è al momento parcheggiata in un angolo, in attesa di tempi migliori: l’ultimo capitolo ufficiale del franchise, Castlevania: Lords of Shadow 2 (disponibile all’acquisto online), è uscito sugli scaffali dei negozi nel lontano 2014, su console PS3, Xbox 360 e PC. La trama ci faceva vestire i panni di Gabriel Belmont, divenuto il Principe delle Tenebre in persona.