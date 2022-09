Il ritorno di Matt Murdock in She-Hulk: Attorney at Law, la serie del Marvel Cinematic Universe disponibile su Disney Plus, non è che un assaggio di quello che i fan del Cornetto sperano di potere vedere per la nuova vita del Diavolo Custode all’intere del franchise. L’annuncio al San Diego Comic-Con di Daredevil: Born Again, serie da ben 18 episodi, ha alzato enormemente le aspettative, ma a caricare ulteriormente i fan è stata la confessione dell’interprete di Daredevil, Charlie Cox, che ha svelato l’emozione di tornare a lavorare con Vincent D’Onofrio, già tornato in scena nei panni di Wilson ‘Kingpin’ Fisk nel Marvel Cinematic Universe.

L’entusiasmo di Charlie Cox nel lavorare ancora con Vincent d’Onofrio in Daredevil: Born Again

Sia Cox che d’Onofrio hanno interpretato i propri personaggi all’interno del mondo supereroico marveliano di Netflix, prima in Daredevil e poi comparendo in altre serie degli urban heroes, come Defenders o Punisher. Il primo dei due a fare ufficialmente il proprio ingresso nel Marvel Cinematic Universe è stato d’Onofrio, che ha nuovamente vestito i panni di Kingpin in Hawkeye, mentre Cox ha prima interpretato il ruolo ‘civile’ di Daredevil, alias Matt Murdock, in Spider-Man: No Way Home.

Durante il D23 Expo, Charlie Cox ha rivelato l’emozione di lavorare nuovamente con Vincent D’Onofrio ai microfoni di Screen Rant, svelando immagina il primo giorno di riprese della nuova serie dedicata a Daredevil:

Vincent, mio caro, caro amico e arcinemico. Ci sarà un giorno, in qualche momento nel futuro, in cui sarò a New York. Mi presenterò al lavoro, indosserò il mio costume e camminerò sul set al suo fianco. Sarà un’occasione fantastica, mi emoziono solamente al pensarci. Non lo abbiamo più fatto da quando abbiamo girato il finale della terza stagione, dove c’è quel combattimento spettacolare e un dialogo emozionante. Non siamo più stati sul set assieme da allora. Quindi, sono stati sei anni. Non vedo l’ora arrivi il momento di esser sul set con quell’adorabile uomo, tornare dentro quei personaggi e realizzare grandi storie.

Prima di rivedere Fisk e Matt Murdock in Daredevil: Born Again, i due potrebbero comparire in un’altra serie futura di Disney Plus, Echo, spin-off di Hawekeye dedicata a Maya Lopez.

