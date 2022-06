Una delle uscite più attese dal pubblico di Disney+ per questa calda estata è il nuovo film di Predator, Prey, che arriverà sul servizio streaming disneyano il prossimo 8 agosto. Dopo un’assenza dal grande schermo che viene particolarmente avvertita dai fan del franchise, il letale cacciatore alieno conosciuto nel primo Predator si appresta a tornare in azione, ma con una sorpresa: in Prey non vedremo la sua arma più iconica.

In Prey, il Predator sarà privato della sua arma più iconica, ma avrà dei nuovi gadget

In ogni apparizione dei letali cacciatori alieni, durante le loro battute di caccia gli Yautja utilizzavano il cannoncino al plasma, arma da lunga distanza simile posizionata sulla spalla e capace di sparare in ogni direzione. Durante un’intervista con Empire, il regista di Prey, Dan Tachenberg, non ha avuto esitazioni nel dare la notizia al fandom di Predator:

“La prima cosa che ho voluto eliminare è stato il cannone al plasma”

La tipica arma dei Predator è da sempre considerata come il fiore all’occhiello dell’arsenale degli Yautja. Se negli scontri con gli umani del nostro presente questo vantaggio tattico poteva venire in un certo modo compensato dall’utilizzo di armi da fuoco di una certa potenza, ambientando Prey nel 1719 e mettendo il cacciatore alieno contro una tribù Comanche, la presenza di un’arma così devastante sarebbe stata decisamente fuori luogo:

“Era come fornire al Predator la vittoria a tavolino. Invece, volevo che lo scontro risultasse il più eccitante possibile, senza privarlo di tutti i suoi vantaggi. Non avrà tutti i gadget che abbiamo visto nei precedenti film del franchise, ma avrà dei nuovi giocattoli che piaceranno al pubblico”

Per il ritorno dei letali predatori alieni, si è deciso di ambientare Prey in un remoto periodo della timeline di Predator: ben 268 anni prima dello scontro tra Predator e Dutch. Prey, infatti, sarà ambientato nel 1719, nei Grandi Piani, le vaste pianure americane dove una tribù di Comanche, all’epoca considerati come letali cacciatori, si scontreranno con uno Yautja.

A guidare questa tribù di Comanche sarà la giovane Naru (Amber Midthunder), che dopo esser stata cresciuta come una inferiore dalla propria gente, dovrà ergersi a guida dei guerrieri della sua tribù per affrontare il Predator che infesta i loro terreni di caccia. L’intento degli sceneggiatori è quello di mettere a confronto due cacciatori, armati diversamente e con diverse filosofie guerriere, ponendolo al centro di una lotta senza quartiere. Interessante notare come Prey sarà il primo film del franchise a non esser ambientato ai giorni nostri, ma sembra volersi porre come un primo passo nella costruzione di una più complessa relazione tra umani e Yautja, aspetto già trattato nella dimensione fumettistica di Predator, dove sono state raccontate storie che li contrapponeva all’umanità in diverse epoche, dalla Seconda Guerra Mondiale alla Londra vittoriana.

