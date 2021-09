Christopher Nolan lascia Warner e sceglie Universal

Universal Pictures produrrà e distribuirà il nuovo film di Christopher Nolan incentrato su J. Robert Oppenheimer e sul suo ruolo nello sviluppo della bomba atomica, come vi avevamo già anticipato in questo nostro articolo. Fisico teorico che divenne direttore del Los Alamos Laboratory, Oppenheimer guidò la ricerca e lo sviluppo della bomba atomica nell’ambito di quello che fu segretamente chiamato Progetto Manhattan. Nolan produrrà il film insieme a sua moglie e partner di produzione di lunga data Emma Thomas per la loro etichetta Syncopy Inc.

Christopher Nolan si accasa alla Universal per il suo prossimo film

Le fonti di Deadline hanno riportato che la produzione del nuovo film di Christopher Nolan inizierà nel primo trimestre del 2022. Le fonti hanno anche rivelato che il collaboratore di lunga data di Nolan Cillian Murphy dovrebbe avere un ruolo chiave nel film, ma al momento non ci sono notizie certe al riguardo.

Così termina la lunga e prolifica collaborazione tra Nolan e Warner Bros., che ha prodotto la trilogia del Cavaliere Oscuro, Inception, Dunkirk e, più recentemente, Tenet. Il lavoro di Nolan e Warner Bros. su Tenet è stato duro per entrambi a causa dell’uscita del film durante la pandemia, anche se ha incassato piuttosto bene.

Il nuovo film di Christopher Nolan è esattamente il tipo di film evento a cui il capo della Universal, Donna Langley, dedica tanto impegno, sostenendo i registi con il supporto della potentissima macchina di marketing e distribuzione a livello globale del suo studio, quello che ha portato Fast & Furious 9 – The Fast Saga a diventare il più grande successo cinematografico dell’anno finora.

La parte finanziaria di questo nuovo sodalizio che vedrà il nuovo film di Christopher Nolan in lavorazione presso gli studi di Universal Pictures è stata relativamente semplice, poiché l’accordo ha seguito il modello di quello con cui Nolan ha lavorato fino a poco tempo fa con Warner Bros. Questo accordo è costato a Warner Bros. un regista fondamentale che all’età di 51 anni è all’apice della sua carriera di cineasta e ha ancora molte storie da raccontare.

