I classici del Cinema anni 80 trasformati in libri per bambini

Navigando sui vari store, come molto spesso accade quando si è alla ricerca di regali, capita di imbattersi in oggetti o libri molto originali, nel caso in questione è capitato che mi imbattessi in alcune copertine di libri che giocoforza, a causa del background culturale degli anni 80 con cui sono cresciuto, non ho potuto proprio ignorare.

Le osservo con maggiore attenzione e scopro con enorme sorpresa che Mondadori ha portato in Italia una linea per giovanissimi lettori ma che -diciamocelo chiaramente- mira a far breccia nel cuore di giovani genitori che vogliono tramandare la loro cultura “nerd” cinematografica fatta di tanti capolavori del Cinema e della Fantascienza ai propri “eredi”.

Tra i primi libri che sono stati tradotti in lingua italiana vi sono già quattro titoli: E.T. L’Exta Terrestre, Karate Kid, Mamma ho perso l’aereo e udite udite… Ritorno al Futuro. Avete capito di cosa stiamo parlando? Classici del Cinema anni 80 riadattati come favolette della buonanotte!

Per forza di cose alcuni punti salienti saranno stati modificati per non turbare i più piccoli ma comunque sono prodotti con i quali far crescere e far conoscere a piccoli appassionati le nostre storie preferite.

Dopo aver fatto una breve ricerca scopro anche che esistono altri titoli “Bomba” come Ghostbusters e Jurassic Park che ancora non sono stati tradotti ma che sicuramente finiranno per forza nel carrello amazon non appena verranno adattati. Ecco dunque la lista dei…

Classici del Cinema anni 80 trasformati in libri per bambini

Prodotti selezionati:

E.T. L’Extra Terrestre – Ediz. a Colori

Tratto dal film di fantascienza del 1982 diretto da Steven Spielberg è la storia del piccolo alieno chiamato E.T. e dell’amicizia con l’umano Elliot che lo aiuterà a fuggire dal governo americano per tornare a casa.

Karate Kid- Ediz. a Colori

Altro grande classico degli anni 80, è la volta di Karate Kid, la storia di Daniel Larusso che si trova catapultato in una nuova città dopo aver traslocato insieme alla madre. Daniel si troverà a subire alcuni soprusi dai bulli locali e troverà il coraggio di affrontarli al torneo di arti marziali dopo essere stato allenato dal Maestro Myagi, un simpatico vecchietto di origine Giapponese e suo vicino di casa.

Mamma ho perso l’aereo – Ediz. a Colori

Altro grande classico che sicuramente avrete visto e rivisto chissà quante volte per le feste di Natale. Mamma ho perso l’aereo è la storia di Kevin McCallister e della sua bizzarra famiglia che alla vigilia delle feste di Natale parte per un viaggio in aereo ma nel trambusto della partenza Kevin viene dimenticato a casa. I genitori si accorgono della cosa solo una volta partiti e Kevin dovrà cavarsela da solo anche contro i due ladri che cercheranno di rubare in casa sua.

Ritorno al Futuro – Ediz. a Colori

Tratto dal primo capitolo del 1985, che a sua volta fa parte della trilogia diretta da Robert Zemeckis, Ritorno al futuro racconta le avventure di Marty Mcfly e Doc Brown attraverso il tempo. Doc Brown costruisce una macchina del tempo con una Delorean e Marty si ritrova per errore nel 1955, Marty incontrerà il Doc Brown di quell’epoca e cercherà il suo aiuto per tornare nel 1985. Non tutto andrà come previsto perchè Marty dovra fare i conti anche con i suoi genitori che a causa dei nuovi eventi rischiano di non innamorarsi e quindi di non creare la famiglia di cui Marty fa parte cancellandolo cosi’ dall’esistenza.