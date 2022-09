Nel corso dell’evento Tudum, Netflix ha svelato una clip esclusiva di Mercoledì, che mostra un nuovo sguardo ufficiale alla protagonista della serie spin-off de La famiglia Addams di Tim Burton, dopo il teaser trailer rilasciato ieri. Protagonista dell’attesa produzione è Jenna Ortega (Mercoledì Addams), affiancata da Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia Addams e Luis Guzmán in quelli di Gomez Addams.

Mercoledì Addams

La clip esclusiva di Mercoledì

La serie, creata da Al Gough e Miles Millar, è incentrata sul personaggio che dà il nome al titolo. Quest’ultima tenterà di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa. Prima di proseguire con i dettagli, diamo un’occhiata a Mercoledì nella clip esclusiva diffusa da Netflix:

Come potete vedere dalla clip non mancherà la presenza della Mano! La serie Netflix vede tra i suoi interpreti Gwendoline Christie (The Sandman, Game of Thrones), Christina Ricci (Yellowjackets); Riki Lindhome (Knives Out), Jamie McShane (Mank, Bloodline), Hunter Doohan (Your Honor), e Georgie Farmer (Treadstone, The Evermoor Chronicles).

Fra gli altri membri del cast figurano Moosa Mostafa (Nativity Rocks!, The Last Bus), Emma Myers (Girl in the Basement, Taste of Christmas), Naomi J. Ogawa (Skylines); e ancora Joy Sunday (Dear White People, The Beta Test) e Percy Hynes White (The Gifted, Pretty Hard Cases). Completano il team Issac Ordonez (Pugsley Addams), Victor Dorobantu (Thing) e George Burcea (Lurch).

La serie TV sarà composta da 8 episodi che ripercorrono gli anni di Mercoledì Addams da studentessa alla Nevermore Academy. I produttori dello show sono Andrew Mittman per 1.21 (La Famiglia Addams), Kevin Miserocchi, Kayla Alpert, Jonathan Glickman per Glickmania, e Gail Berman. Netflix e MGM Television hanno ingaggiato Danny Elfman (The Nightmare Before Christmas) per scrivere la colonna sonora originale della serie. Quest’ultimo e Tim Burton avevano già lavorato insieme per film come The Nightmare Before Christmas e Il pianeta delle scimmie.

Mercoledì uscirà su Netflix il 23 novembre 2022. Per restare in tema, su Amazon potete acquistare la maglietta de La famiglia Addams con Mercoledì protagonista!