Inizia a prendere forma la strada verso All Out, PPV in programma il 4 settembre a Chicago, e forse abbiamo già il main event dello show. Sul finale della puntata di ieri sera di Dynamite ha infatti compiuto il suo trionfale ritorno in AEW CM Punk, fermo ai box da diversi mesi per un infortunio agli arti inferiori. Punk non ha mai reso vacante il titolo mondiale, ma nel frattempo Jon Moxley è diventato campione ad interim.

CM Punk è tornato in AEW

Dopo il match tra Chris Jericho e Jon Moxley, vinto dal campione in carica per sottomissione, è risuonata a sorpresa la musica di CM Punk, mandando in visibilio i fan del Target Center di Minneapolis. Il wrestler di Chicago ha fatto piazza pulita della Jericho Appreciation Society per poi andare a muso duro con Moxley, ricordandogli di essere ancora il “vero” AEW World Champion. Un match tra i due verrà quasi sicuramente sancito nelle prossime settimane per All Out: sarà un ritorno a casa per il figliol prodigo di Chicago.

CM Punk era diventato campione a Double or Nothing, dopo aver sconfitto Adam “Hangman” Page, ma non ha preso parte a Forbidden Door, svoltosi a giugno, per via dell’infortunio e del parere avverso dei medici. Al PPV, invece, Jon Moxley ha sconfitto Hiroshi Tanahashi della New Japan Pro Wrestling, diventando il campione ad interim.

WE DID NOT SEE THIS COMING #AEWDynamite pic.twitter.com/0BNprypTwz — AEW on TV (@AEWonTV) August 11, 2022

Dove vedere la All Elite Wrestling

Le puntate settimanali della AEW, ovvero Dynamite e Rampage, sono visibili con il commento in italiano su Sky Sport. A quanto pare gli show inizieranno a essere trasmessi in diretta, consentendo a chiunque di visionarli senza la paura di incorrere in spoiler e con il commento originale. I PPV sono invece disponibili su SKY Primafila.