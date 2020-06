Code Geass: politico giapponese fa campagna elettorale come Lelouch

Come gli appassionati ben sapranno in Giappone il fumetto e l’animazione sono parte integrante della cultura di tutti i giorni penetrandone anche gli aspetti, per noi, più inusuali per questo non dovrebbe sorprendere la decisione di Teruki Gotō – un musicista che spesso partecipa come candidato a varie elezioni giapponesi – di vestire i panni di Lelouch Lamperouge, uno dei personaggi principali di Code Geass, nel suo ultimo poster per la campagna elettorale per le elezioni del governatore di Tokyo.

Il poster elettorale recita imperioso: “Io, Teruki Gotō, ti ordino: vota per me” ed è stato presentato dallo stesso Gotō sul suo canale YouTube.

Gotō spiega nel video che la foto è stata scattata circa due anni fa e che ha visto la versione cinematografica di Code Geass più volte. Ha detto che ha scelto di utilizzare il cosplay di Lelouch per la sua campagna elettorale è dato dal successo del franchise.

Gotō si era già presentato alle elezioni per il governatore di Tokyo nel 2016 e in quella occasione il suo poster lo mostrava nudo mentre teneva in mano una katana. A quanto pare, all’epoca, i suoi discorsi e manifesti furono censurati dalla televisione a causa delle sue parolacce e della sua presentazione di stampo militare.

Code Geass – Lelouch of the Rebellion è una serie anime creata dallo studio Sunrise, scritta da Ichirō Ōkouchi e diretta da Gorō Taniguchi. Il celebre gruppo di mangaka tutto al femminile, CLAMP, ha elaborato il character design originale. I primi 23 episodi sono stati trasmessi dal 6 ottobre del 2006 al 30 marzo 2007 sulle emittenti MBS e TBS. Un sequel intitolato Code Geass – Lelouch of the Rebellion R2 che conta altri 25 episodi, è stato trasmesso dal 6 aprile al 28 settembre 2008 sulle stesse reti. Tra il 2009 e il 2010 Dynit ha pubblicato in Italia entrambe le serie, che sono anche state trasmesse in TV sul canale digitale terrestre Rai 4.

Dal giugno 2015, la serie completa è disponibile sul canale di streaming gratuito VVVVID mentre dal 1º ottobre 2016 la serie è visibile anche sulla piattaforma Netflix Italia.

Il 27 novembre 2016 Sunrise ha annunciato, in occasione del decimo anniversario della serie, un nuovo progetto anime, Code Geass – Lelouch of Resurrection, ambientato alcuni anni dopo lo Zero Requiem. Si tratta di un lungometraggio che viene proiettato nei cinema giapponesi il 9 febbraio del 2019.

