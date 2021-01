Colin Trevorrow ha scritto Jurassic World: Dominion insieme al cast

Il prossimo Jurassic World: Dominion farà comparire sul grande schermo varie star dell’intera serie del franchise. Per questo motivo e per garantire che l’intero cast di personaggi fornisse esperienze autentiche, il regista e co-sceneggiatore Colin Trevorrow avrebbe invitato gli attori a collaborare con lui durante la scrittura della sceneggiatura. La volontà di Trevorrow era che, piuttosto che aiutare a ideare la traiettoria complessiva dell’avventura, avrebbe voluto il loro contributo quando si trattava di scambi interpersonali, soprattutto dato che star come Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum hanno dato vita a personaggi iconici per la prima volta, ormai quasi tre decenni fa.

“Abbiamo voluto scrivere i dialoghi insieme e trovare modi per assicurarci che tutti questi attori, che hanno preso parte al franchise, non solo sentissero che i loro personaggi fossero rispettati, ma approfondissero ciò che sono ora”, queste le parole di Trevorrow che ha condiviso con il giornale The Hollywood Reporter tutto il processo di scrittura del film. Dopo il film d’esordio, Neill e Dern sono apparsi entrambi in Jurassic Park III, con Alan Grant di Neill al centro della storia, mentre Ian Malcolm interpretato da Goldblum era la star di The Lost World e ha avuto una piccola parte in Jurassic World: Fallen Kingdom.

Per l’uscita del film Jurassic World: Dominion poiché la pandemia di COVID-19 ha bloccato la produzione del film. Tutto il cast e la troupe, però, sono stati messi in quarantena nello stesso hotel e questo ha permesso a Trevorrow di trascorrere del tempo con gli attori coinvolti nel progetto.

Per ora, l’uscita del film Jurassic World: Dominion è prevista per il 10 Giugno 2022, sperando non ci siamo altri ritardi.