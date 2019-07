Unmatched: annunciati tre set dedicati a Jurassic Park

In arrivo tre nuove espansioni a tema Jurassic Park per il gioco Unmatched

Qualche mese fa vi avevamo presentato Unmatched, gioco in scatola ideato da Restoration Games, in cui dare vita a scenari battle royale tra diversi personaggi provenienti da diverse proprietà intellettuali. Il gioco non è stato ancora messo in commercio, ma Mondo ha da poco annunciato tre nuovi set di espansione dedicati all’universo di Jurassic Park.

L’obiettivo di Unmatched sarà quello di poter utilizzare personaggi e mappe diverse per creare combattimenti unici e sempre diversi. Mondo approfitterà di questo nuovo genere di esperienza ludica per introdurre la sua licenza legata al franchise di Jurassic Park.

In precedenza Mondo stava sviluppando Jurassic Park: The Chaos Gene, un suo gioco in scatola basato su questo popolare franchise, tuttavia con il suo coinvolgimento nel progetto Unmatched, l’editore ha annunciato di aver cancellato lo sviluppo del gioco da tavolo in favore dello sviluppo dei contenuti di Unmatched.

I set di Unmatched a tema Jurassic Park conterranno mappe, miniature e mazzi di carte tematici e daranno la possibilità di essere combinati con gli altri personaggi e mappe del gioco, per dare vita a partite sempre diverse che enfatizzeranno il lato personalizzabile del gioco.

I nuovi contenuti previsti per Unmatched Game System vedranno coinvolti umani contro bestie preistoriche e saranno: Jurassic Park – InGen vs. Raptors, Jurassic Park – Sattler vs. T rex e Jurassic Park – Grant (solo pack).

Il primo a venire pubblicato sarà Jurassic Park – InGen vs. Raptors, in cui un guardiano del parco dovrà vedersela contro dei pericolosissimi velociraptor.

I velociraptor lavoreranno in gruppo e dovranno usare la loro intelligenza e velocità per circondare e avere la meglio sulla loro preda, mente il guardiano InGen farà affidamento sulle trappole e le sue abilità da cacciatore, per tenere a distanza questi feroci predatori.

Jurassic Park – Sattler vs. T rex vedrà lo scontro tra la dottoressa Sattler e il T-Rex.

Il massiccio T-Rex potrà fare affidamento su attacchi spaventosi e letali, mentre la paleobotanica avrà dalla sua tutte le conoscenze del territorio e potrà chiedere l’aiuto del Dr. Ian Malcolm.

Jurassic Park – Grant (solo pack) conterrà, come è facile intuire dal nome, tutto il necessario per introdurre il Dr. Alan Grant nel gioco. Questo personaggio vi permetterà di utilizzare tutte le due conoscenze paleontologiche per sopravvivere ai pericoli del parco.

Il set Unmatched Jurassic Park – InGen vs. Raptors sarà messo in commercio a partire da questo autunno, mentre i due set Sattler vs. T rex e Grant (solo pack) saranno distribuite nel 2020.