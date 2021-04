Come e dove guardare il lancio di Crew-2 di Space X

Venerdì mattina, la NASA tenterà di lanciare CrewDragon verso la Stazione Spaziale Internazionale (Vi consigliamo l’acquisto a questo link del set LEGO). Questa sarà la seconda volta che gli astronauti voleranno a bordo della capsula SpaceX di nuova concezione. Il lancio di un razzo Falcon 9 equipaggiato con il CrewDragon è previsto per venerdì 23 aprile alle 5:49 EDT (2:49 PDT) dal Kennedy Space Center della NASA in Florida. La TV della NASA seguirà il lancio, tutti i curiosi potranno seguire l’evento in diretta sul canale YouTube dell’agenzia spaziale. Il webcast inizierà all’1: 30 EDT (22:30 PDT di giovedì 22 aprile).

Il lancio sarebbe dovuto avvenire giovedì, ma le cattive condizioni meteorologiche hanno ritardato il programma di un’intera giornata. La US Space Force 45th Weather Squadron prevede una probabilità del 90% di condizioni meteorologiche favorevoli al momento del lancio. Se questo tentativo non dovesse andare a buon fine, la prossima opportunità sarà lunedì 26 aprile alle 4:38 EDT (1:38 PDT). Poco dopo il lancio, il primo stadio del Falcon 9 tenterà un atterraggio verticale sul drone Of Course I Still Love You, situato nell’Oceano Atlantico.

It seems the weather is cooperating, so looks like we will try to launch tomorrow!!! Our friends on the @Space_Station are expecting us to show up and we don’t want to be late. They even installed my bedroom recently and literally made my bed 🛏. Such nice hosts! 🙏 #MissionAlpha pic.twitter.com/52X2bhPoTX — Thomas Pesquet (@Thom_astro) April 22, 2021

I componenti dell’equipaggio saranno l’astronauta e pilota della NASA Megan McArthur, l’astronauta e comandante della NASA Shane Kimbrough, l’astronauta della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) Akihiko Hoshide e l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (ESA) Thomas Pesquet, gli ultimi due specialisti di missione. La capsula dovrebbe attraccare alla stazione spaziale sabato alle 5:10 EDT (2:10 PDT), con il portello che si aprirà due ore dopo. Il team si unirà all’astronauta della NASA, Mark Vande Hei, e ai cosmonauti russi, Oleg Novitskiy e Pyotr Dubrov.

L’equipaggio dell’Expedition 65 è stato incaricato di una serie completa di lavori tecnici e scientifici. Tutti gli astronauti e i tecnici, infatti, testeranno chip di tessuto, piccoli modelli di organi umani con più tipi di cellule. L’innovazione in questo settore potrebbe introdurre metodi completamente nuovi per testare farmaci e vaccini, nonché metodi per testare le cellule in condizioni di microgravità. L’esperimento potrebbe anche imitare i processi coinvolti nelle malattie legate all’età. Per uno studio chiamato CHIME, l’equipaggio esaminerà le potenziali cause di immunità soppressa in condizioni di microgravità, una seria preoccupazione, se desideriamo rimanere nello spazio per lunghi periodi di tempo.

Come spiega la NASA, CHIME “aiuterà a identificare potenziali cause di disfunzione del sistema immunitario e porterà a modi per prevenirlo o contrastarlo, aiutando i viaggiatori spaziali, così come quelli con un sistema immunitario compromesso sulla Terra”.

Durante la Spedizione 65 si svolgeranno anche aggiornamenti al sistema di energia solare della stazione, vale a dire l’installazione dell’ISS Roll-out Solar Array (iROSA). Questa missione terminerà in ottobre, ma ci si aspetta che l’equipaggio possa ritornare in orbita a settembre, quando una regista e attrice russa si unirà brevemente alla troupe per girare un film. Di conseguenza, Vande Hei e Dubrov dovranno probabilmente trascorrere un intero anno nello spazio, poiché hanno perso i loro posti di ritorno per la troupe cinematografica. Di seguito il link per seguire la diretta del lancio.

Il lancio di oggi sarà il secondo a presentare una capsula SpaceX CrewDragon con equipaggio; il primo è stato il 15 novembre 2020. La stessa capsula utilizzata per la missione Crew-1, chiamata in modo informale Resilience, sarà utilizzata per il lancio di Crew-2. I lanci di CrewDragon dovrebbero iniziare a diventare una routine, poiché la NASA si allontana dalla sua dipendenza dal Roscosmos russo per portare gli astronauti americani sulla ISS usando i razzi Soyuz. Un secondo veicolo commerciale per l’equipaggio, chiamato Starliner, è attualmente in fase di sviluppo da parte della Boeing, ma non sarà pronto a breve; un secondo test senza personale del sistema è stato recentemente riprogrammato per la fine dell’estate.