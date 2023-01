Da diverso tempo si sa che Peacock ha ordinato la produzione del film di Community, l’amata serie televisiva creata da Dan Harmon e conclusasi nel 2014. L’annuncio è arrivato a settembre del 2022 e da quel momento i fan si sono scatenati creando speculazioni riguardanti la tram del film. Nel corso dell’ultimo episodio di Six Seasons and a Podcast, lo stesso Dan Harmon ha voluto sottolineare ciò che non sarà presente nella pellicola.

Community: le parole di Dan Harmon sul film

A quanto pare non sarà presente né il paintball, un appuntamento ricorrente nelle varie stagioni della serie, né alcun riferimento a Dungeons and Dragons (a proposito, sapete che potete recuperare il gioco da tavolo su Amazon?). Queste le parole di Harmon:

È molto più facile per me escludere cose invece di dirvi cosa vorremmo fare. Ad esempio, ci siamo chiesti: “Pensiamo davvero che sarebbe una buona idea fare un episodio sul paintball?”. È una delle prime cose da escludere perché è la prima cosa che viene in mente, e questo è un problema con l’idea di un film di Community. Abbiamo fatto molti episodi in cui si è gioiosamente rinchiusi in un costrutto narrativo non tradizionale per le sit-com, ma più vicino al punto di vista di David Fincher o Martin Scorsese. C’erano tanti episodi speciali che erano degli omaggi al genere. Quelli sul paintball ne erano un esempio. Abbiamo tentato di farne altri sul paintball, ed erano sempre fantastici da realizzare, ma qualcuno avrebbe mai catturato la gioia del primo episodio sul paintball?.

Harmon ha anche riferito che quella tipologia di episodi, così come quelli su Dungeons & Dragons erano “emblematici per ciò che rendeva la nostra serie speciale”, ma in questo modo, scrivendo il film, si è sentito “costretto a escludere una storia simile, anche se uno sceneggiatore migliore non l’avrebbe fatto”. Poi sempre Harmon ha affermato che il film non vedrà un Greendale Community College in decadenza né sarà ambientato in un tempo reale:

Non verrebbe fuori niente di particolarmente intelligente usando la caduta della scuola o la sua resurrezione come trucco narrativo, perché non ha senso che metà del tuo film sia irriconoscibile. Non sarebbe assurdo, comunque, suggerire che è passato abbastanza tempo da cambiare sia il mondo che i personaggi di Community così da fargli affrontare molti eventi particolari. Non si vedono da molto tempo, e non perché abbiano litigato… C’è una ragione per cui si rivedono e una ragione per dover restare insieme.

Community: The Movie sarà interpretato da Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash e Ken Jeong. Attualmente non si hanno informazioni ufficiali su Donald Glover impegnato sia per la sua carriera cinematografica sia con la serie Atlanta, Chevy Chase e Yvette Nicole Brown. Tutti e tre, infatti, avevano lasciato la serie prima della sua conclusione con Chase che si era scontrato più volte con Harmon a causa di divergenze creative e di pensiero. Il film sarà scritto da Harmon e Andrew Guest, sceneggiatore della serie, che saranno anche produttori esecutivi insieme a McHale, Russ Krasnoff e Gary Foster. La produzione sarà sotto il controllo di Sony Pictures Television e Universal Television.