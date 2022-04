Inizia a prendere forma il reboot targato HBO Max di Constantine, nuova serie TV basata sul noto personaggio dei fumetti DC. Le riprese partiranno a settembre di quest’anno e dureranno fino a febbraio 2023, alternandosi tra Inghilterra e Marocco.

Primi dettagli del reboot HBO Max di Constantine

In rete è stata diffusa anche quella che sembrerebbe essere una prima sinossi dello show: Constantine mescola azione urbana, body horror ed elementi soprannaturali nelle strade londinesi dei giorni nostri. Il protagonista è un giovane uomo il cui intero mondo viene sconvolto quando un incontro casuale con una ragazza lo trascina nell’oscuro e infido mondo dell’occulto.

Al momento non è ancora stato fatto un annuncio ufficiale in merito, ma si vocifera che la star di Gangs of London Ṣọpẹ Dìrísù possa essere stata scelta per vestire i panni di Costantine. La serie non avrà alcun legame con quella targata NBC, cancellata dopo una stagione, nè con l’Arrowverse: in entrambi i casi a interpretare il noto occultista ci aveva pensato Matt Ryan.

La produzione dello show è inoltre alla ricerca di due attori cambogiani per i ruoli di Akara, una bambina di 10 anni, e suo nonno Pitch, nomi fittizi che potrebbero però nascondere qualche legame con i fumetti. Secondo alcuni, infatti, Akara potrebbe essere il nome in codice per Astra Logue, bambina finita all’inferno a causa di un esorcismo fallito di Constantine.

A produrre il progetto ci penserà J.J. Abrams, al lavoro anche sull’adattamento di Justice League Dark. Vi ricordiamo, infine, che il personaggio creato da Alan Moore è stato interpretato sul grande schermo da Keanu Reeves nel 2005. Nonostante i piani per un sequel furono cancellati, l’attore si è detto più volte disposto a vestirne nuovamente i panni.