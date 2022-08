Cosa è accaduto prima di House of the Dragon? La serie promette di offrire agli spettatori uno spettacolo di “fuoco e sangue” e di intrighi politici degno delle annate migliori del Trono di Spade, che ci farà anche comprendere meglio il mondo fantasy creato da George R. R. Martin. Tuttavia, per comprendere meglio gli eventi che ci verranno presentati nel corso della serie, abbiamo raccolto in questo articolo diversi eventi accaduti negli anni precedenti e che sono presenti nel romanzo Fuoco e Sangue.

I 7 eventi più importanti accaduti prima di House of the Dragon

Prima di House of the Dragon: la rivolta del Credo Militante

Fin dall’inizio, i Targaryen hanno avuto un rapporto molto teso con il Culto dei Sette. Le tensioni raggiunsero però l’apice quando, durante il regno di Aenys Targaryen, un gruppo noto come Credo Militante guidò una rivolta contro di loro; gli scontri sconvolsero i Sette Regni e seminarono ovunque disordini e spargimenti di sangue.

Anche se, alla fine, queste rivolte vennero spietatamente represse dai Targaryen, hanno comunque piantato i semi di un’inquietudine che sarebbe sfociata definitivamente, mostrando le sue conseguenze più nefaste, solo durante la Danza dei Draghi.

Maegor il Crudele usurpò il trono di suo nipote

Nel mondo creato da Martin più volte ha regnato su Westeros un re malvagio, anche prima di House of the Dragon, ma pochi furono terribili come re Maegor Targaryen, noto come Il Crudele. Maegor non era propenso a seguire leggi e regole quando doveva raggiungere i propri scopi, e sembrerebbe proprio che le sue azioni passate possano continuare ad avere un certo impatto su Casa Targaryen.

Maegor era il secondogenito di Aegon il Conquistatore, così, alla morte di suo padre, salì al trono suo fratello maggiore, Aenys, il cui erede era il suo primogenito, Aegon. Fra gli atti forse più spregevoli di re Maegor il Crudele c’è proprio l’aver scavalcato suo nipote Aegon nella successione al Trono di Spade. Aegon provò a rivendicare il trono che gli spettava di diritto, ma morì nell’impresa. Come è evidente, la storia di uno zio che vuole surclassare un nipote per diventare re ricorda la rivalità fra Daemon e Rhaenyra.

Maegor morì in circostanze misteriose

Una volta divenuto re, Maegor si macchiò di molti atti di rara crudeltà, che gli fecero guadagnare l’epiteto di Crudele. Il fatto che fosse un uomo pronto letteralmente a tutto, pur di raggiungere i propri obiettivi, la stessa caratteristica che lo rendeva un re crudele gli garantiva il successo sul campo di battaglia.

La magnanimità non era però fra le sue doti, e aveva diversi nemici. Forse, fu proprio uno di loro a ucciderlo: re Maegor venne trovato morto sul Trono di Spade, ma nessuno sa chi l’abbia ucciso. C’è che pensa che sia stato un Cavaliere della Guardia Reale o addirittura il trono stesso ad averlo ucciso, oppure, ancora, Maegor potrebbe essersi suicidato recidendosi le vene con le lame del Trono di Spade. Quando morì, non lasciò alcun erede diretto, e gli succedette al trono Jaehaerys Targaryen.

Approdo del Re fiorì rapidamente

Uno dei luoghi più magnificenti e suggestivi del Trono di Spade anche prima di House of the Dragon è senza dubbio Approdo del Re, la capitale dei Sette Regni. Fondata al tempo di Aegon il Conquistatore, divenne rapidamente una delle città più potenti del regno. Tuttavia, proprio la rapidità e la portata dell’espansione della città portarono con sé dei problemi imprevisti.

Quando ha inizio House of the Dragon, la città è già abbastanza grande da poter “ospitare” al suo interno tutta una serie di cospirazioni, che molti Targaryen scopriranno a loro spese.

Venne costruita Fossa del Drago ad Approdo del Re

Approdo del Re, è da sempre una città molto importante. Un evento degno di nota che ha avuto luogo prima dell’inizio della serie, tuttavia, è stata la costruzione della Fossa del Drago, progettata per fornire ai Targaryen un posto sicuro dove tenere i loro numerosi draghi.

Come, purtroppo, sarà evidente nel corso del tempo, la conformazione a spazi ristretti di Fossa del Drago si sarebbero rivelati un’arma a doppio taglio, quando gli abitanti della città avrebbero iniziato a rivoltarsi contro queste maestose bestie.

Il regno prosperò a lungo sotto re Jaehaerys il Conciliatore

Come sappiamo, dopo Jaehaerys venne incoronato re Viserys, ma la decisione non fu semplice, dato che c’erano diversi pretendenti al Trono di Spade, fra cui Rhaenys Targaryen, la “Regina che non fu mai”. Anche se la fine del suo regno fu caratterizzata dalla crisi legata alla successione, non c’è ancora dubbio che Jaehaerys sia stato uno dei più grandi sovrani di Casa Targaryen. Fu lui a riportare la pace nel Regno dopo la rivolta del Credo Militante, motivo per il quale venne poi definito “il Conciliatore”.

Fu il sovrano di Casa Targaryen più longevo, regnando per 50 anni di pace e prosperità. Sfortunatamente, i suoi figli maschi morirono tutti prima di lui, lasciandolo senza eredi diretti. Per questo, il nuove re venne scelto dal Gran Consiglio, che decise in favore di Viserys Targaryen. L’instabilità di questa successione avrebbe caratterizzato anche le vicende successive di Casa Targaryan, come abbiamo già avuto modo di vedere nella prima puntata di House of the Dragon, fino ad arrivare alle conseguenze più estreme nello spargimento di sangue della Danza dei Draghi.

Molti draghi erano già morti prima di House of the Dragon

I draghi hanno dato sia ad Aegon il Conquistatore che ai suoi discendenti un tipo di potere unico e soverchiante, qualcosa che gli altri regnanti possono solo sognare, visto che i Targaryen sono gli ultimi Signori dei Draghi, gli unici sopravvissuti al Disastro di Valyria. Nonostante, però, i draghi siano creature di dimensioni mastodontiche che sono anche in grado di sputare fuoco, sono comunque mortali. Prima di House of the Dragon, infatti, diversi draghi erano già stati uccisi in battaglia, in particolare in due occasioni.

Sia la regina Rhaenys, sorella e moglie di Aegon il Conquistatore, che il suo drago Meraxes furono uccisi a Hellholt, il seggio di Casa Uller nel sud di Dorne, mentre Maegor uccise suo nipote Aegon e il suo drago Lestoargento. Così, ben prima del periodo oscuro noto come Danza dei Draghi, era divenuto ormai chiaro che i draghi, proprio come qualsiasi altro essere vivente, potevano cadere in battaglia.