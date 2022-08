Il Nutrigranchi è un nuovo e misterioso personaggio che viene nominato per la prima volta nel primo episodio, ma che vediamo solo nel secondo episodio di House of the Dragon, la serie televisiva spin-off del Trono di Spade incentrata su Casa Targaryen e basata sul libro Fuoco e Sangue di Geroge R. R. Martin (lo potete acquistare qui su Amazon). Abbiamo visto i primi 6 episodi in anteprima, e qui trovate la nostra recensione.

Le Stepstones stanno affrontando un momento particolarmente difficile: nella zona è infatti da poco comparso un uomo, Craghas Drahar (Daniel Scott-Smith), che la macabra abitudine di dare i suoi nemici in pasto ai granchi. Per questo, è stato definito “Nutrigranchi“. In questo articolo ci occuperemo della sua identità e delle dinamiche che hanno portato al conflitto nelle Stepstones.

House of the Dragon: chi è il Nutrigranchi?

Il Nutrigranchi e le Stepstones

Le Stepstones sono un’importante tratta commerciale via mare per Casa Velaryon, ed è questo che preoccupa Corlys Velaryon (Steve Touissant), che accusa il re Viserys Targaryen (Paddy Considine) di non fare abbastanza per risolvere la situazione. Va ricordato che Corlys Velaryon dispone della flotta più imponente di Westeros, che, quindi, basa la sua potenza sugli scambi commerciali via mare, per cui è ovvio che gli stiano a cuore le sorti delle tratte marine.

Targaryen in House of the Dragon

Tuttavia, la via della diplomazia scelta dal re non piace affatto a Corlys, che preferirebbe porre fine al disastro alla vecchia maniera: con un massacro. Da solo, però, non avrebbe mai le forze per sconfiggere la minaccia. Ma forse, con un piccolo aiuto… Craghas Drahar viene quindi presentato come un villain a tutti gli effetti. Ma perché Corlys ne è così terrorizzato? E chi è, in realtà?

Chi è Craghas Drahar, il Nutrigranchi?

Basandoci sulle informazioni fornite da Martin stesso in Fuoco e Sangue, Craghas Drahar era un principe-ammiraglio di Myr, una delle Città Libere che faceva parte, insieme a Lys e Tyrosh, della cosiddetta Triarchia, che si formò 10 anni priva degli eventi di House of the Dragon per sconfiggere la città di Volantis. Una volta raggiunto questo obiettivo, conquistarono le Stepstones con l’aiuto di Craghas Drahar. Purtroppo, però, Drahar passò dal combattere contro i pirati all’essere uno di loro, prendendo d’assalto le navi (molte delle quali erano di proprietà di Corlys Velaryon), rubando le loro merci e facendo divorare i marinai dai granchi.

Alla luce di queste informazioni, è più comprensibile la riluttanza di Viserys ad affrontare il Nutrigrnchi sul campo di battaglia: il re sa bene che non si tratta solo di affrontare un pirata qualunque, ma di dichiarare guerra aperta alle Città Libere, qualcosa che non era mai avvenuto prima. Ma, un conflitto potrebbe non essere necessario, qualcosa stesse già uccidendo Craghas Drahar dall’interno…

Il Nutrigranchi ha il Morbo Grigio?

I fan del Trono di Spade ricorderanno di certo che la piaga più terrificante nel mondo di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco è la malattia nota come Morbo Grigio, che è contagiosa per contatto e che indurisce la pelle del malato facendole assumere un colore grigio e un aspetto squamoso simile alla pietra. Anche se esistono alcune cure per il Morbo Grigio nelle sue fasi iniziali, se non viene curato per tempo può diffondersi fino ad arrivare al cervello, conducendo così il malato alla follia.

Ebbene, dalle immagini che abbiamo potuto vedere sembrerebbe che la pelle di Craghas Drahar porti i segni del Morbo Grigio. Sebbene in Fuoco e Sangue non viene mai detto che il Nutrigranchi abbia contratto il morbo, si tratta di una scelta che rende il personaggio ancor più terrificante e… intoccabile: le persone potrebbero avere paura di ammalarsi, se si avvicinassero troppo a lui nel tentativo di ucciderlo. Inoltre, il Morbo Grigio spiegherebbe come mai torturi le sue vittime in un modo così sadico, prima di ucciderle: forse, a spingerlo a compiere queste azioni terribili è la pazzia causata dal morbo.

