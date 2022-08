La sigla di House of the Dragon non era presente nel primo episodio della serie e ha fatto il suo debutto con la seconda puntata. Presenta ancora una volta il tema musicale della sigla del Trono di Spade per dare un senso di continuità fra le due serie, e mostra alcuni elementi che presagiscono i conflitti a venire. Inoltre, dato che i titoli di apertura del Trono di Spade cambiavano con l’evolversi della storia, è probabile che sarà così anche per questa serie spin-off dedicata ai Targaryen.

La sigla di House of the Dragon (qui trovate la nostra recensione dei primi 6 episodi in anteprima)mostra l’albero genealogico e la storia di Casa Targaryen, e i diversi rivoli di sangue indicano i matrimoni e i figli di coloro che sedevano (o siederanno) sul Trono di Spade. Sulle pareti, poi, vengono presentate delle immagini che raffigurano dei momenti chiave nella storia dei Targaryen. Una differenza con i titoli di testa del Trono di Spade sta nel fatto che, laddove erano suddivisi per posizione geografica, la suddivisione nella sigla di House of the Dragon si basa sulle linee di sangue dei diversi membri di Casa Targaryen.

In questo articolo ci occuperemo di analizzare ogni singolo elemento presentato nella sigla iniziale della serie, per cui, da questo momento in poi, saranno presenti spoiler su House of the Dragon. Per tale ragione, vi raccomandiamo di proseguire nella lettura con cautela.

Cosa racconta la sigla di House of the Dragon?

La sigla di House of the Dragon mostra l’albero genealogico dei Targaryen

I titoli di testa della serie hanno inizio nell’antica Valyria e mostra le insegne di Aegon il Conquistatore su cui vediamo tre draghi, a indicare come ha conquistato Westeros. Il sangue scorre quindi verso altri due ingranaggi, che rappresentano le sue due sorelle-mogli Visenya e Rhaenys. Da qui, viene mostrata solo la linea di sangue di Rhaenys, poiché il figlio che ebbe con Aegon era il re Aenys I Targaryen, padre, a sua volta, di re Jaehaerys I Targaryen, la cui corona è mostrata nelle sue insegne ed è direttamente collegata alla sorella-moglie Alysanne.

Dall’unione di Jaehaerys e Alysanne partono nove linee, una per ognuno dei figli avuti e poi persi. Le loro linee di sangue si incontrano quindi di nuovo, originando le linee di Baelon e Alyssa, i loro figli che si sposarono fra loro. Baelon non sarebbe mai diventato re, a differenza di suo figlio Viserys.

Il sangue continua quindi a fluire da Viserys, mostrando brevemente, di fianco a lui, Daemon Targaryen. Re Viserys si sposò con sua cugina Aemma Arryn, e da lsoo il sangue giunge a Rhaenya Targaryen, le cui insegne sfoggiano che è stata scelta da suo padre Viserys come erede del Trono di Spade. Tuttavia, si può notare come un altro rivolo di sangue parta dal solo Viserys, ma non vediamo dove vada a finire: questo indica che avrà di certo degli altri figli con la sua seconda moglie, lady Alicent Hightower.

l’equipaggiamento della Casa del Drago per Viserys è anche molto sottile con un’altra linea di sangue che si diffonde fuori dallo schermo, che ha lo scopo di indicare il suo matrimonio con Alicent Hightower e i figli che in seguito avranno. Ma, visto che, al momento, Rhaenyra è l’unica figlia di Viserys, la sigla di House of the Dragon termina con il suo ingranaggio e le sue insegne, su cui vediamo rappresentata la collana che le è stata donata da suo zio Daemon.

Perché mancano alcuni Targaryen?

Dal momento che i titoli di testa della serie si concentrano sulle linee di sangue degli eredi legittimi al trono di Spade, alcune figure importanti nella storia della famiglia non vengono affatto mostrate. Una delle mancanze più importanti è quella di il re Maegor Targaryen il Crudele, che usurpò la corona a suo nipote. Figlio di Aegon e di sua sorella-moglie Visenya, Maegor prese la corona dopo la morte del suo fratellastro, re Aenys Targaryen. Magor morì in circostanze misteriose e non lasciò dei veri eredi, per cui divenne re il figlio maggiore vivente di Aenys, Jaehaerys Targaryen.

All’albero genealogico mostrato nella sigla di House of the Dragon mancano anche molti altri Targaryen, come il padre di Rhaenys Targaryen, Aemon, che era il figlio maggiore di re Jaehaerys.

Cosa simboleggiano gli ingranaggi immersi nel sangue?

Mentre il sangue fluisce da Targaryen a Targaryen, possiamo notare che la maggior parte degli ingranaggi finisce per essere immersa nel sangue. Ciò indica che il Targaryen in questione è morto, proprio come avviene, ad esempio, con quello della regina Aemma Arryn, mentre quello di suo marito Viserys è ancora intatto.

Quando inizierà la Danza dei Draghi molti altri Targaryen perderanno la vita, e i loro ingranaggi scompariranno, immersi in profonde pozze di sangue.

Gli Hightower e i Velaryon

Poiché Casa Targaryen è la famiglia centrale nella serie, le altre Case i cui membri si sposano con i Targaryen vengono mostrate, anche se solo brevemente. Dopo che la discendenza di Baelon e Alyssa giunge fino a Daemon, vediamo molto rapidamente le linee di sangue più a margine del modello della città. Questi ingranaggi nella rappresentano Rhaenys Targaryen e, sul muro di un altro edificio, suo marito Corlys Velaryon, dalla cui unione nacque Lady Laena Velaryon.

Quando i titoli mostrano le insegne di re Viserys I Targaryen possiamo vedere anche quelle di Otto e Alicent Hightower, sul lato opposto della città.

Le Case principali protagoniste della Danza dei Draghi

La sigla di House of the Dragon offre anche alcuni scorci dei principali eventi in cui furono coinvolti i cavalieri dei draghi. Il primo è il Disastro di Valyria, che appare sul simbolo di Aegon e mostra la migrazione dei Targaryen e dei loro draghi verso Roccia del Drago. Mentre il sangue di Aegon scorre lungo il lato dell’edificio, vediamo anche alcuni soldati che si combattono tra loro: questo indica i conflitti che insanguinarono Westeros quando i Targaryen si insediarono sul Trono di Spade.

Dopo che il sangue di Rhaenyra inizia a fluire, il muro al di sopra della linea di sangue mostra due draghi che combattono circondati dai sigilli delle case principali, che sembrano includere Lannister, Baratheon, Dustin, Hightower, Stark e Frey. Questo evento presagisce che ciò accadrà quando Rhaenyra verrà nominata regina.

Il matrimonio e i figli di Rhaenyra

Se Rhaenyra non avesse avuto eredi diretti non ci sarebbe un rivolo di sangue che scorre dal suo equipaggiamento. Mentre la telecamera inizia ad allontanarsi dall’ingranaggio di Rhaenyra, si può vedere un’altra linea di sangue unirsi alla sua, rivelando che il personaggio si sposerà. Quando ciò accadrà, inizieranno ad apparire più linee di sangue e ingranaggi direttamente collegati a lei. Ciò suggerisce che la sigla di House of the Dragon potrebbe anche anticipare l’esito della Danza dei Draghi, a seconda della linea di sangue che verrà seguita più da vicino.

