Daemon Targaryen, interpretato da Matt Smith, è il fratello minore di re Viserys Targaryen. Avrà un ruolo molto importante nello svolgimento delle vicende di House of the Dragon, ruolo che, naturalmente, non vi sveleremo per evitare spoiler. Tuttavia, esistono alcuni particolari che riguardano Daemon Targaryen di cui sono perfettamente a conoscenza coloro fra di voi che hanno letto Fuoco e Sangue, il libro scritto da George R. R. Martin su cui si basa questa serie spin-off del Trono di Spade. Potete acquistarlo qui su Amazon.

In questo articolo faremo una carrellata di notizie che riguardano proprio il principe Daemon Targaryen.

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Da questo punto in poi saranno presenti alcuni spoiler su House of the Dragon, per cui vi invitiamo a procedere con la lettura con cautela.

House of the Dragon: 5 cose che non sapete su Daemon Targaryen

Daemon Targaryen ha un passato turbolento

Daemon Targaryen ha sempre avuto un’indole piuttosto indomabile e imprevedibile: è infatti capace sia di compiere atti di raro eroismo che di rara brutalità e tende spesso a non seguire le regole, nemmeno quando gli vengono imposte dal suo re, ed è pronto a tutto, pur di raggiungere i suoi obiettivi. Ha sempre amato molto sia combattere che fare sesso con donne sempre diverse (aveva diverse amanti ed era un frequentatore di bordelli).

Suo fratello, re Viserys, ha provato più volte a dargli compiti anche di un certo prestigio, per cercare di incanalare le sue energie verso obiettivi costruttivi, ma si è sempre rivelato inadeguato a svolgere le sue mansioni ufficiali. Così, il re decise di fare di lui il Lord Comandante della Guardia Cittadina, i cui membri sono conosciuti anche come Cappe Dorate per via del colore del loro mantello e delle loro insegne. Da quel momento, i crimini in città diminuirono drasticamente, ma c’è il rovescio della medaglia: questo risultato era stato ottenuto dal principe Daemon Targaryen con l’uso della forza bruta, un ottimo deterrente per i criminali.

Fu nominato cavaliere in giovane età

Cavalieri illustri sono stati grandi protagonisti del Trono di Spade, per cui è molto probabile che ne vedremo diversi anche in House of the Dragon. Naturalmente, anche Daemon Targaryen era un cavaliere, abilissimo sia durante i tornei che sul campo di battaglia vero e proprio. Proprio grazie a queste sue straordinarie doti, venne nominato cavaliere quando era ancora molto giovane, a soli 16 anni. In quell’occasione, re Jahearys gli donò Sorella Oscura, una spada la cui lama è in puro acciaio di Valyria. Suo fratello, il re, brandisce invece Blackfyre. Per maggiori dettagli a riguardo, vi invitiamo alla lettura di questo nostro articolo.

L’indiscutibile valore sul campo di battaglia di Daemon Targaryen ha plasmato il suo destino e quello dei Sette Regni, e nelle prime due puntate di House of the Dragon abbiamo già avuto modo di apprezzare le sue doti di combattente (sebbene, durante un torneo, sia stato disarcionato da Criston Cole), e nel corso della storia avremo modo di vedere in quali modi questa indole così indomita di Daemon Targaryen lo porterà in conflitto sia con suo fratello che con gli altri poteri di Westeros.

Era un validissimo comandante di battaglia

Sia durante la Danza dei Draghi che prima, Daemon Targaryen ha dimostrato di essere un abile comandante di battaglia. Era coraggioso e sempre desideroso di mettere in mostra le proprie doti in battaglia. Inoltre, va ricordato che il principe Daemon era anche un Cavalcadraghi. Il suo drago era Caraxes (in questo nostro articolo (Tutti i draghi di House of the Dragon non è ancora uscito) vi parliamo di tutti i draghi di House of the Dragons).

Daemon non è mai stato troppo propenso ad affrontare le situazioni, anche quelle più delicate, con cautela, preferendo sempre l’azione alle parole; questo sprezzo del pericolo era una caratteristica che lo rendeva molto temuto: sprezzante del pericolo, imprevedibile e violento, Daemon sfruttava queste sue doti al meglio sul campo di battaglia.

Odiava Otto Hightower

Proprio per via del suo carattere, Daemon non era certo ben visto da tutti, a corte. Fra i suoi maggiori detrattori troviamo, infatti, Sir Otto Hightower, il Primo Cavaliere di re Viserys. Del resto, però, l’ostilità di Otto era ampiamente ricambiata. Ognuno dei due, infatti, vedeva l’altro come una minaccia, e in Fuoco e Sangue vengono evidenziati i vari tentativi del Primo Cavaliere di minare la reputazione di Daemon agli occhi di suo fratello maggiore, che è sempre stato molto indulgente nei confronti di Daemon, proprio perché sangue del suo sangue.

Quando scoppiò la Danza dei Draghi, entrambi avrebbero avuto motivo di portare a termine la propria vendetta personale contro l’altro, indipendentemente da chiunque fosse rimasto coinvolto nel fuoco incrociato della loro furia. Da quello che abbiamo potuto vedere fino ad ora, sembra molto probabile che la competizione fra questi due uomini dalle personalità così forti sarà una una parte fondamentale del racconto di House of the Dragon.

Non era un marito fedele

Uno degli aspetti più importanti della vita di Daemon Targaryen sono stati i suoi legami coniugali. Come anche altri membri della sua Casa, all’inizio ha dovuto guardare al di fuori dalla sua famiglia per trovare una sposa: all’inizio di House of the Dragon veniamo a sapere che è già sposato con Lady Rhea Royce, ma non esita a ripudiarla, quando decide di sposare in seconde nozze la sua danzatrice e prostituta preferita, Mysaria.

House of the Dragon

Daemon Targaryen si è sposato diverse volte, ma non è mai stato fedele ad alcuna delle sue mogli e compagne. Questa sua infedeltà finirà, però, per causare problemi ben più gravi di quelli di coppia.

