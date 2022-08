Viserys Targaryen (Paddy Considine) è colui che governa i Sette Regni all’inizio di House of the Dragon, la nuovissima serie targata HBO prequel del Trono di Spade incentrata su Casa Targaryen. Ne abbiamo visti ben 6 episodi in anteprima, e se siete curiosi di sapere cosa ne pensiamo, potete leggere la nostra recensione in anteprima.

House of the Dragon

Trattandosi di un personaggio così importante nell’economia delle vicende di House of the Dragon, abbiamo raccolto in questo articolo 5 curiosità che lo riguardano tratti direttamente da Fuoco e Sangue, il libro scritto da George R. R. Martin su cui si basa la nuova serie. Potete acquistarlo qui su Amazon.

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Da questo punto in poi saranno presenti alcuni spoiler su House of the Dragon, per cui vi invitiamo a procedere con la lettura con cautela.

House of the Dragon: 5 cose che non sapete su re Viserys Targaryen

Viserys Targaryen cavalcava Balerion, il Terrore Nero

Pochi draghi nel Continente Occidentale sono famosi quanto Balerion, conosciuto anche con l’altisonante e minaccioso soprannome “il Terrore Nero“, il quale fu cavalcato da Aegon il Conquistatore in persona.

Viserys Targaryen è stata l’ultima persona a cavalcare questa magnifica e maestosa creatura che, alla fine, è morta di vecchiaia. Un dettaglio che, però, forse non tutti sanno è che Viserys non si legò mai più con un altro drago dopo la morte del suo Terrore Nero.

I Targaryen erano al loro apice quando salì al trono

I Targaryen sono sempre stati una delle casate più potenti nel Trono di Spade, se non altro per la loro storica associazione con i draghi: ricordiamo, infatti, che i Targaryen sono gli unici Signori dei Draghi sopravvissuti al Disastro di Valyria. Del resto, chi avrebbe mai osato sfidare una famiglia che controlla la disarmante potenza di fuoco dei draghi?

Ciò era particolarmente vero durante il regno di re Viserys Targaryen: non solo c’erano molti membri della famiglia reale legati ad alcune delle case più potenti del regno, inclusi i Velaryon e i Baratheon, ma c’erano anche numerosi draghi che volavano nei cieli, a quel tempo. Sfortunatamente, la Danza dei Draghi (la guerra interna a Casa Targaryen che fu anche l’unico conflitto in tutta la storia di Westeros in cui entrambe le fazioni controllavano dei draghi) causò la disfatta di questo status quo, preparando il terreno per il declino e la rovinosa caduta di Casa Targaryen.

Viserys Targaryen fu un sovrano gentile

Si sa,

“quando nasce un Targaryen gli Dei lanciano una moneta”.

A causa dei disturbi mentali, particolarmente frequenti nei Targaryen anche a causa della loro abitudine di sposarsi fra loro, Westeros è stato afflitto, talvolta, dalle folli azioni di governanti malvagi e privi di scrupoli. Ma non è questo il caso di Viserys Targaryen. In effetti, ai lettori di Fuoco e Sangue viene ripetuto più volte che Viserys era un sovrano gentile, il tipo di persona facile da amare e facile da servire.

Tuttavia, questo particolare del suo carattere potrebbe anche essere una sorta di debolezza, poiché il re sembrava avere difficoltà ad affrontare i conflitti, preferendo evitarli. Un esempio sono la profonda misericordia e il sincero affetto che prova per suo fratello minore Daemon (Matt Smith).

Matt Smith in House of the Dragon

Viserys non riesce quasi mai a punirlo per le sue scellerate azioni, mostrandosi incredibilmente indulgente verso di lui, sia perché è suo fratello, sia perché teme che punirlo potrebbe perfino peggiorare le cose. Di conseguenza, Daemon alla fine divenne il tipo di persona che credeva di avere il diritto di fare tutto ciò che voleva, con conseguenze che si sarebbero rivelate fatali per il regno.

Rifiutò di discutere la successione dopo aver nominato Rhaenyra sua erede

Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock/Emma D’Arcy) ha giocato un ruolo di primo piano nella storia di Westeros, poiché era una delle principali pretendenti al Trono di Spade, essendo la primogenita di re Viserys Targaryen. Tuttavia, sebbene Viserys abbia fatto di tutto per assicurarsi che il suo popolo giurasse di sostenere la pretesa al trono di sua figlia (cosa non facile, tenendo presente che nessuna donna si è mai seduta sul Trono di Spade), in realtà non ha seguito molto da vicino questa faccenda così delicata per la sua famiglia e il suo regno.

Infatti si rifiutò di parlare ulteriormente della sua successione, una scelta, questa, che riflette la sua personalità, ma che avrebbe avuto conseguenze terribili per il suo regno.

Inizialmente, la sua morte fu tenuta nascosta

Sebbene Viserys Targaryen fosse molto amato, nemmeno il re più amato può vivere per sempre. Viserys è morto mentre faceva un pisolino. Tuttavia, il suo corpo non venne arso in un rogo infiammato dal fuoco di drago, seguendo, così, la tradizionale cerimonia funebre dei membri della sua famiglia. Almeno, non all’inizio.

In effetti, la sua seconda moglie, di cui non vi sveleremo il nome per evitare spoiler massicci sul seguito di House of the Dragon, tenne nascosta la morte del re il più a lungo possibile, per assicurarsi di consolidare il proprio potere. Questo e la successiva Danza dei Draghi furono delle tristi eredità, per un re che la maggior parte del regno amava così tanto.

Il primo episodio di House of the Dragon è disponibile in Italia dal 22 agosto in V.O. sottotitolato in esclusiva su Sky e in streaming on demand solo su NOW TV in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, mentre i nuovi episodi saranno messi in onda ogni lunedì per 9 settimane, e dal 29 agosto saranno disponibili anche gli episodi doppiati in italiano. Per usufruire di questi e tanti altri contenuti, potete acquistare Fire Stick TV direttamente qui su Amazon.