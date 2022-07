Il titolo della notizia potrebbe sembrare fuorviante, ma in realtà qualcosa in comune James Gunn e Thor: Love and Thunder ce l’hanno. Non è il regista dei Guardiani della Galassia a dirigere il film, e nemmeno ne ha scritto la sceneggiatura. A questi elementi ci ha pensato Taika Waititi. Eppure le due parti sono legate da un filo molto sottile, che va al di là del fatto di avere a che fare con il MCU.

I Guardiani nel poster ufficiale di Thor: Love and Thunder

Il legame tra James Gunn e Thor: Love and Thunder

Nel 202o abbiamo appreso che Star-Lord (Chris Pratt), Groot e molti dei loro compagni di avventura sarebbero apparsi nel quarto film di Thor. Ora arriviamo al dunque: Taika Waititi ha voluto chiamare James Gunn per esaminare le sceneggiature delle scene inerenti ai Guardiani della Galassia in Thor: Love and Thunder. Il motivo, come lo stesso regista ha rivelato, è connesso alla volontà di fornire il giusto tono e spessore ai personaggi, e chi meglio di James Gunn poteva aiutarlo in tal senso?

Nel corso di un’intervista rilasciata a Total Film e riportata da cbr.com, Taika Waititi ha spiegato in maniera approfondita le ragioni che lo hanno portato a compiere questa scelta:

James mi ha sempre sostenuto, sin da quando sono entrato per la prima volta nell’universo Marvel con Thor: Ragnarok. Ma il suo stile è molto diverso. È molto particolare riguardo alle sue sceneggiature e al modo in cui parlano i suoi personaggi. Ovviamente, ho scritto la sceneggiatura sapendo che gli avremmo semplicemente mandato quelle scene e gli avremmo detto: ‘Come parlano questi personaggi? Ci siamo persi qualcosa di un personaggio?’ Perché ci sono più o meno 400 figure in scena. Lui avrebbe esaminato la scena e avrebbe detto: “Groot non direbbe una cosa del genere. Sarebbe un po’ più così’. È stato molto d’aiuto in questo modo. E, sì, girare con loro è stato davvero bello. Essendo in tanti però, senza Gunn sarebbe stato molto difficile.

Tra presente e passato

Un paio di mesi fa (fine aprile 2022) i fan si chiedevano quanta influenza avesse avuto James Gunn sulla sceneggiatura di Thor: Love and Thunder. Qualcuno lo aveva domandato al diretto interessato tramite un tweet, a cui il regista aveva risposto con il suo account ufficiale Twitter. Quest’ultimo aveva spiegato di aver richiesto alcuni accorgimenti in fase di analisi, confermando in seguito che ci sono stati dei cambiamenti nel copione originale:

I asked for some things to be adjusted and they were adjusted. — James Gunn (@JamesGunn) April 23, 2022

Ora abbiamo scoperto anche il motivo del coinvolgimento di James Gunn: mantenere l’autenticità dei suoi personaggi, il loro stile.

Ricordiamo che James Gunn ha diretto il primo e il secondo capitolo di Guardiani della Galassia, usciti nelle sale rispettivamente nel 2014 e 2017 (su Amazon trovate il cofanetto con i primi due film in versione DVD). Attualmente il regista è alle prese con Guardiani della Galassia Vol. 3, che avremo occasione di vedere al cinema dal 23 maggio 2023, e lo speciale di Natale in arrivo su Disney+ a dicembre 2022.