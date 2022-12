Periodo intenso per Henry Cavill, al centro di una serie di eventi che stanno sconvolgendo il mondo dell’entertainment. Divenuto celebre in questi ultimi anni per i suoi ruoli come Superman e come Geralt di Riva nella serie The Witcher, l’attore britannico recentemente ha dismesso questi panni, in parte per propria scelta e in parte per decisioni altrui. All’interno di questa ipercinetica situazione, nelle ultime ore è arrivata una vera e propria bomba che vede Henry Cavill avvicinarsi a Prime Video per la realizzazione di una serie ispirata nientemeno che alle atmosfere bellicose del 41esimo millennio creato da Games Workshop per il suo Warhammer 40k. Notizia che ha subito suscitato la curiosità dei fan dell’attore e del grim dark future di Games Workshop, ottima occasione per fare un breve riepilogo su cosa sappiamo della serie di Warhmmaer 40k con Henry Cavill.

Cosa possiamo aspettarci dalla serie di Warhammer 40k con Henry Cavill?

Passare da Krypton a mondi come Cadia o Ultramar non è certo stato facile per Cavill. La sua interpretazione di Kal El è stata molto amata dai fan dei cinecomic DC, tanto che il suo cameo nel recente Black Adam sembrava indicare un suo ritorno più marcato all’interno del franchise. Questa possibilità era stata identificata come la causa principale del suo abbandono del ruolo di Geralt di Rivia in The Witcher, la serie Netflix ispirata alla popolare saga fantasy. A sconvolgere i piani, apparentemente, l’arrivo di James Gunn e Peter Safran al timone della nuova era cinematografica degli eroi DC, che si è concretizzata apparentemente con un nuovo punto di partenza, che vede le precedenti incarnazioni di Batman, Superman e compagni come storia.

La carriera di Cavill è in ascesa costante da quando ha vestito per la prima volta i panni dell’Uomo d’Acciaio. Dopo questo suo ruolo, infatti, lo abbiamo visto recitare in pellicole ad alto budget come Mission Impossible: Fallout al fianco di Tom Cruise, diventare lo strigo per eccellenza in The Witcher e infine divenire il nuovo membro della ricca compagnia di attori che hanno interpretato Sherlock Holmes con il ciclo di Enola Holmes.

Il dispiacere per la perdita di Cavill come Superman, ruolo interpretato per la prima volta in Man of Steel, è stato comunque mitigato da questo strepitoso annuncio, riportato da The Hollywood Reporter, che vorrebbe l’attore britannico coinvolto nella produzione della serie di Warhammer 40k. Non è un mistero che Henry Cavill e Warhammer siano vecchi amici, come dimostra la dimensione social dell’attore, che in diverse occasioni ha mostrato un’invidiabile collezione di miniature o brevi filmati in cui Cavill viene guidato alla scoperta di maestose riproduzioni di campi di battaglia della versione fantasy del popolare gioco.

Non a caso, nel momento in cui l’attore ha sciolto i propri legami con i due ruoli che lo hanno maggiormente impegnato in questi anni, ha iniziato a corteggiare con tweet ammalianti Prime Video e Amazon, che da tempo stanno lavorando per la realizzazione di una serie basata sulle IP di Games Workshop. Il servizio streaming del colosso dell’ecommerce recentemente ha mostrato di volere puntare a grandi IP per arricchire il proprio catalogo, come dimostrato dalla recente Anelli del Poter e dai futuri progetti che vedono Spider-Man al centro di sviluppi futuri.

Va ricordato che allo stato attuale, non ci sono conferme da Prime Video in merito a date precise sulla realizzazione della serie di Warhammer 40. Nel 2019 si era accennato alla realizzazione di una serie dedicata a Gregor Eisenhorn, membro dell’Inquisizione protagonista di un ciclo di romanzi firmati da Dan Abnett, per cui si era fatto il nome di Frank Spotniz come showrunner, ma ad oggi non ci sono state notizie ulteriori in merito.

A mandare in visibilio i fan di Warhammer 40k è l’incredibile gamma di possibilità che si parano davanti alla produzione di una serie TV, specialmente se Prime Video sarà pronta a garantire budget di alta fascia come fatto per recenti produzioni.

Nonostante gli Adeptus Astartes, meglio noti come Space Marines, siano il primo riferimento parlando di Warhammer 40k, non va dimenticato che questa ambientazione, espansa nel corso degli anni con una crossmedialità particolarmente florida, annovera diverse potenziali ispirazioni, come la Guardia Imperiale, l’Inquisizione o le compagini dei Poteri Perniciosi e di razze aliene, come Eldar e Tau. Potendo contare su un attore del calibro di Cavill, non possiamo ignorare come la sua presenza scenica potrebbe divenire il tramite perfetto per dare vita a personaggi particolarmente avvincenti del canone di Warhammer 40k, come il commissario Ibrahim Gaunt o il citato Inquisitore Eisenhorn.

La presenza di un nome forte come Henry Cavill per la serie di Warhammer 40k potrebbe divenire quindi un elemento di sostegno ai progetti di Amazon e Prime Video. Soprattutto considerando che allo stato attuale non ci sono showrunner e sceneggiatori noti per questa serie, che sembra avere trovato solamente la sua star, che dovrebbe avere anche svolgere il ruolo di produttore esecutivo. Aspetto non da poco, considerato che sarebbe la prima occasione per l’attore di avere un ruolo centrale anche nell’idealizzazione della serie, potendo portare quindi un contributo che vada oltre la semplice interpretazione di un ruolo.