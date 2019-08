Cowboy Bebop: nuovo arrivo nel cast del live-action di Netflix

A quanto pare ci sono novità in merito all'adattamento del live-action Cowboy Bebop che andrà in onda su Netflix: nel cast si è aggiunto un nuovo nome!

A quanto pare ci sono novità in merito all’adattamento del live-action Cowboy Bebop targato Netflix. Nel cast si è aggiunto un nuovo nome, si tratta dell’attrice Elena Satine, già vista in Agent of S.H.I.E.L.D. e The Gifted, la quale vestirà i panni di Julia. Ricordiamo inoltre che, insieme alla new entry, ci saranno anche Mustafa Shakir, Daniella Pineda e Alex Hassell.

Il live-action di Cowboy Bebop è ispirato alla famosa serie anime e sarà composto da 10 episodi, il primo dei quali è stato scritto da uno dei produttori esecutivi, vale a dire Christopher L. Yost. Invece Shinichiro Watanabe, nonché il creatore della serie originale, in questo caso sarà “solo” un consulente, mentre gli showrunner e produttori esecutivi saranno Josh Appelbaum, Andre Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg di Midnight Radio.

La nuova serie TV Netflix, realizzata in coproduzione con Tomorrow Studios, non ha ancora una data di uscita ufficiale dunque, molto probabilmente, non la vedremo prima della fine del prossimo 2020. Quindi per assistere alle vicende che vedranno protagonisti un gruppo di cacciatori di taglie, Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine e Radical Ed, in fuga dai loro passati bisognerà attendere ancora un po.

Tra gli attori protagonisti vedremo John Cho vestire i panni di Spike Spiegel, il suo ex-collega poliziotto Jet, verrà invece interpretato da Mustafa Shakir. Mentre sarà l’attrice Daniella Pineda a vestire i panni dell’audace cacciatrice di taglie Faye Valentine. Alex Hassell e Elena Satine, interpreteranno rispettivamente Vicious e Julia.