Critical Role Vox Machina Origins, è arrivato il fumetto

Dal 28 Ottobre è disponibile in fumetteria, libreria e negli store online il primo volume dell’adattamento a fumetti, Critical Role Vox Machina Origins, in edizione italiana, basato sulla campagna di Dungeons & Dragons masterata da Matthew Mercer, Critical Role. Questo fenomeno streaming, che ha totalizzato milioni di visualizzazioni, basato sulle storie di sei aspiranti eroi, prende vita su carta grazie alla mano di Matthew Colville, che si è occupato di sceneggiare l’opera, e Olivia Samson, che ha curato i disegni. Critical Role Vox Machina Origins, negli Stati Uniti, ha riscosso un’enorme successo tra critica e pubblico.

In Critical Role Vox Machina Origins, la banda di avventurieri nota come Vox Machina salverà il mondo. Prima o poi. Ma da dove sarà cominciata la loro avventura? Le strade dei sei aspiranti eroi, partite con missioni differenti, finiranno per incrociarsi nella cittadina paludosa di Stilben, nella quale sta accadendo qualcosa di losco. I sei dovranno unire le forze per capire cosa stia succedendo. Ma, anche se per qualche miracolo riuscissero a collaborare, non è detto che i veri responsabili delle disgrazie di Stilben siano nemici alla loro portata!

Daniel de Filippis, Responsabile Comunicazione di Edizioni BD e J-POP Manga ha commentato:

Critical Role è un fenomeno che ha appassionato moltissimi giocatori di ruolo online, e non solo, in tutto il mondo. Da giocatore posso dire che forse uno dei sogni nel cassetto di ciascuno di noi è vedere le proprie campagne di GDR trasposte a fumetti, al cinema, in tv… e Critical Role è proprio questo, un fenomeno multimediale che nella sua versione a fumetti appassionerà non solo i fan della serie o gli amanti del gioco di ruolo, ma anche i lettori di fantasy che qui troveranno una bellissima e divertente storia raccontata con cuore ed esperienza.

Per Lucca Changes è anche disponibile l’esclusiva Classic GDR Variant di Critical Role Vox Machina Origins, un omaggio alla leggendaria scatola rossa di Dungeons & Dragons. È inoltre disponibile in tutte le Bag of Lucca una preview gratuita del volume in uscita, equivalente del primo albo americano di Critical Role.