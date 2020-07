Crocodile (One Piece Tresure Cruise) di Banpresto: la recensione

Nella recensione di oggi andremo a parlare di una figure tratta dall’universo degli stravaganti pirati di One Piece. Si tratta di Crocodile ispirato alla versione di un gioco di gacha mobile gratuito Giapponese ambientato nel mondo dei “pirati” più famosi dei manga. Il prodotto appartiene alla linea Treasure Cruise World Journey, arrivata al terzo volume, ed è formato da una coppia o più personaggi con un tema che li accomuna. Per questa tripla release ci vengono proposti: Dracule Mihawk (che abbiamo già recensito), Boa Hancock e Crocodile che è oggetto di questa recensione, tutti e tre sono raffigurati in abiti tradizionali Giapponesi.

Il personaggio

Dopo la sconfitta ad Alabasta, Crocodile viene rinchiuso nel sesto livello di Impel Down ma riesce ad evadere con Rufy e compagni per poi prendere parte alla Battaglia per la Supremazia. Dopo la morte di Barbabianca, entra nel Nuovo Mondo con l’ex agente Das nuovamente al suo servizio. Crocodile possiede i poteri del Frutto del Diavolo Sand Sand che danno la facoltà di trasformare il proprio corpo in sabbia. Il frutto dona poteri specializzati in attacchi con tempeste di sabbia ed e in grado anche di assorbire tutti i liquidi di ciò che si tocca.

La confezione

Già al primo impatto la confezione appare di modeste dimensioni e molto semplice. Sulla parte frontale possiamo vedere da subito un primo piano del personaggio, insieme ai vari loghi di One Piece, Banpresto e Bandai Spirits, che viene poi replicato in altre angolazioni anche nelle altre tre facciate. All’interno della stessa, protetto da del cartoncino e buste di plastica è contenuto il personaggio smontato in vari pezzi: busto, gambe, ombrello, pipa e una basetta che richiama il pavimento in legno di un tempio Giapponese.

Crocodile

La figure di Crocodile è una statica in PVC alta circa 22 cm e rappresenta il pirata in una posa molto classica, in piedi mentre cammina e osserva qualcuno alla sua destra mentre sta fumando una pipa. Lo troviamo vestito con un kimono marrone scuro e una fascia addominale molto vistosa mentre sorregge sulla spalla un tipico ombrello Giapponese rosso. Crocodile ha due ferite da battaglia molto vistose che saltano subito all’occhio, in particolare una lunga cicatrice cucita sul naso che si estende sulla faccia e un’enorme gancio realizzato in lega d’oro al posto della mano sinistra. Se andiamo ad analizzare la figure nel dettaglio, partendo dal volto e capigliatura, notiamo che sono ottimamente realizzati: gli occhi sono stati dipinti in profondità con le palpebre pesanti e le sopracciglia sottili sono sempre rappresentate verso l’alto per far si che la sua espressione facciale dia una sensazione di condiscendenza e sfiducia. Sul fronte della colorazione non possiamo che rimanere soddisfatti ed esprimere grandi apprezzamenti dato che il prodotto è dipinto in maniera impeccabile senza ombre di sbavature.

Conclusioni

Ci troviamo davanti un prodotto molto particolare nella sua realizzazione e che molto probabilmente non sarà adatto a tutti come gusto estetico. Sicuramente la figure rende il meglio di se inserita nella collezione se affiancata alle altre uscite che compongono il trio di questa release, se esposto da solo o in mezzo ai protagonisti classici potrebbe “stonare” visivamente.