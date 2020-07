Crunchyroll – due aggiunte al Palinsesto Estate 2020

Nel tardo pomeriggio di ieri, attraverso il suo sito ufficiale, Crunchyroll ha aggiunto due nuove serie al suo Palinsesto Estate 2020 entrambe proveniente dal catalogo Toei Animation.

Air Master dal 30 Giugno alle ore 18:00

Eccovi una breve sinossi:

KIRA KIRA PRETTY CURE A LA MODE (prossimamente)

Eccovi la sinossi:

La storia di Cure Whip e delle guardiane dei dolci sta per iniziare! Sono Usami Ichika, frequento la seconda media e adoro tanto, tanto , tantissimo i dolci! Quando ho saputo che mia madre stava per tornare dal suo lavoro oltreoceano, ho deciso di cimentarmi nella creazione di un tortino monoporzione solo per lei! Proprio in quel momento…

“Sono pekopeko affamata, peko!”

… una fata chiamata Pekorin è precipitata dal cielo! Mi ha spaventata a morte, ma era solo l’inizio! Esplosioni di crema pasticcera, ladri di torte… ogni genere di stranezza è iniziato ad accadere in città! Per giunta, come si è scoperto, c’era un assurdo mostro dietro a tutto ciò! Stava rubando l’energia kirakiral che si trova nei dolci, rendendoli tutti scuri!! Non avrei mai permesso che ciò potesse accadere al mio dolce. È una manifestazione d’amore per mia madre, dunque per me è prezioso. Ma proprio nel momento in cui stavo dando gli ultimi tocchi al mio tortino Ichika special bunny… mi sono trasformata nella leggendaria pasticcera, Precure!”

Ora, come Cure Whip, proteggerò i dolci che le persone usano per esprimere i propri sentimenti verso gli altri!