L’estate è ormai finita e il palinsesto autunnale di Crunchyroll è già strapieno di serie avvincenti (scoprite quali sono i migliori anime disponibili sulla piattaforma a questo nostro articolo). Crunchyroll però non ha intenzione di fermarsi e ha annunciato l’arrivo di molte altre serie. Curiosi di scoprire gli anime di Crunchyroll in arrivo in autunno?

I nuovi anime di Crunchyroll in arrivo in autunno

Ecco tutti gli anime di Crunchyroll in arrivo questo autunno:

Akiba Maid War

Akiba Maid War è una serie televisiva anime originale prodotta da Cygames e P.A. Lavori. È diretto da Sōichi Masui e scritto da Norihiko Hiki, con il design dei personaggi di Manabu Nii e la musica di Yoshihiro Ike.

Il trailer:

Trama:

Se stai cercando il meglio che le cameriere di Akihabara abbiano da offrire allora il Cafe Tontokoton, conosciuto come il Pig Sty, è il posto dove andare perché non ha rivali. Proprio qui, nella primavera del 1999, due nuove cameriere hanno iniziato la loro avventura per servire signori e principesse nella maniera più dolce possibile. La tua soddisfazione sarà la priorità! Non stare lì ad aspettare, non vedono l’ora che torni!

All Saints Street

All Saints Street è l’adattamento anime del webcomic cinese scritto e illustrato dall’artista Lingzi.

Il trailer:

Trama:

Il buon demone Neil sogna di vivere nel mondo degli umani e viene poi invitato da un suo amico, un vampiro chiamato Ira, per andare a vivere in All Saints Street. I suoi coinquilini del 1031 sono angeli, mummie e altri esseri “non umani”. Malgrado viva in una turbolenta situazione interpersonale coi suoi coinquilini, in Neil è racchiuso il potere soporifero… del Re dei Demoni. Per via di questo potere, anche un lupo mannaro e il fratello demone di Neil si trasferiscono nel mondo degli umani. Riuscirà Neil a vivere nel mondo degli umani? È solo una normale storia che parla di vite ordinarie di gente fuori dal comune.

KanColle Season 2: Let’s Meet at Sea

Trama:

Tornano tutte le ragazze navi-da-guerra nella nuova serie KanColle realizzata da un nuovo staff!

More than a Married Couple

Si tratta dell’adattamento anime a opera dello studio Studio Mother dell’omonimo manga di Yūki Kanamaru.

Il trailer:

Trama:

More Than a Married Couple, But Not Lovers è ambientato in un liceo in cui gli studenti devono vivere come se fossero sposati. Jiro Yakuin viene associato a Akari Watanabe, il suo diametrale opposto. Sotto il suggerimento di Akari, iniziano a vivere come una pseudo coppia per ottenere la possibilità di scegliere il partner, premio per i migliori. Per ottenere punti si cimentano in varie prove, come il primo bacio, ma comprendendosi meglio a vicenda, i loro sentimenti iniziano a cambiare

The Ancient Magus’ Bride OAD 3

Il trailer:

Trama:

Poco prima che Chise diventasse una studentessa a tempo pieno, durante il sonnellino di Cartaphilus… lei riceve un invito all’accademia e, con l’aiuto di Elias e degli altri, inizia a prepararsi. Durante un giorno davvero pieno di impegni arriva uno spriggan portando la notizia secondo cui “qualcosa è andato storto durante la Caccia Selvaggia”. Gabriel, un ragazzo normale appena arrivato da Londra, era annoiato. Della situazione, di essere stato separato dagli amici, di trovarsi in un luogo a lui sconosciuto. Di tutto. Guardava fuori dalla finestra, come se volesse fuggire attraverso essa, quando ha scorto del fumo di tabacco. Quando è corso fuori per rincorrerlo è successo l’impossibile: il suo mondo ha iniziato a sovrapporsi a quello nascosto dei maghi.

The Little Lies We All Tell

Adattamento anime a opera dello studio Studio Flad dell’omonimo manga di scritto e disegnato da Madoka Kashihara.

Il trailer:

Trama:

Rikka, Chiyo, Sekine e Tsubasa sono delle amiche che frequentano la stessa scuola. Sembrano delle normali alunne, ma ognuna di loro ha un segreto che non racconta a nessuno… sono un’aliena, una ninja in fuga, una ragazza con super poteri e un ragazzo! La loro classe, e la Terra stessa, sta per essere distrutta per un lieve errore? Tutte e quattro queste persone hanno un segreto che le fa essere diverse da ciò che sembrano, ma sono proprio queste bugie che le hanno fatte tanto avvicinare… le menzogne sono la causa della loro amicizia? Questa è l’idea che si cela dietro una commedia scolastica mai vista prima!

Yowamushi Pedal Limit Break

La quinta stagione dell’anime tratto dal manga di Wataru Watanabe.

Il trailer:

Trama: