Crunchyroll annuncia che trasmetterà la Stagione 6 di My Hero Academia, anime ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, con sottotitoli in italiano mediante i propri sistemi on demand e in contemporanea con il Giappone.

La nuova attesa serie anime adatterà l’arco narrativo de La Guerra del Fronte Liberazione Sovrannaturale tra gli Heroes e la temibile Lega dei Villain. e comincerà il 1° ottobre 2022.

Ecco di seguito una breve sinossi dell’arco narrativo in questione diffusa dall’editore italiano del manga, Star Comics:

Ha inizio l’operazione di annientamento del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale. Grazie alle informazioni raccolte da Hawks, infiltratosi tra le file dei nemici, i paladini della giustizia sferrano un attacco di dimensioni mai viste ai due punti nevralgici delle forze criminali: uno dei nascondigli dell’ex Armata di Liberazione dei Superpoteri da un lato, e l’ospedale in cui vengono segretamente creati i nomu dall’altro. All’assalto prendono parte un’enorme quantità di professionisti, ma anche molti Heroes in erba come Deku e compagni… Riusciranno le forze del bene a fermare le mire dei Villain prima che sia troppo tardi?

Inoltre in occasione dell’annuncio, Crunchyroll ha diffuso il recente trailer sottotitolato in italiano che vi lasciamo di seguito:

My Hero Academia: il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da cinque stagioni di cui le prime quattro disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID, mentre la quinta solo su Crunchyroll. Le prime cinque stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset e doppiate in italiano. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Da marzo 2021 a settembre 2021 è andata in onda la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll anche nel nostro paese e il 1° ottobre 2022 comincerà la Stagione 6. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (in Italia distribuiti nei cinema per Dynit).

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Star Comics che ha pubblicato finora 32 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).