Crystal LED: Sony utilizzerà la produzione virtuale

Alle porte del Consumer Electronics Show in programma per la prossima settimana, Sony ha annunciato due nuovi display della serie Crystal LED mirati all’uso professionale, inclusa la produzione virtuale.

Con The Mandalorian, Lucasfilm ha sfruttato una nuova tecnica descritta come “soluzione di produzione virtuale”, utilizzando una tecnologia sviluppata dallo studio chiamata StageCraft. Per aggirare il problema delle restrizioni dovute al COVID-19, Lucasfilm è riuscita a ricreare le locations della serie in studio utilizzando dei giganteschi schermi con ambientazioni foto reali. La tecnologia della produzione virtuale non è passata inosservata e Sony ha rivelato che sono in arrivo i Crystal LED B-series e C-series, specificatamente pensati per la produzione cinematografica a differenza degli altri schermi MicroLED debuttati per l’uso domestico nel 2019.

I display, sviluppati da Sony Electronics in collaborazione con Sony Picture Entertainment, sono capaci di emettere luce propria grazie a pixel composti da tre microscopici LED. Entrambi i modelli, probabilmente disponibili da quest’estate, arriveranno in varie misure e con configurazioni flessibili così da adattarsi alle esigenze. Le differenze sostanziale fra C-series e B-series stanno in alcuni dettagli importanti per il tipo di ambiente che verrà prodotto sugli schermi: il primo infatti è studiato per dare priorità al nero e ai colori più intensi, mentre il secondo avrà una luminosità molto più elevata

Ancora non ci sono notizie riguardo al prezzo, sebbene sappiamo che il costo del gigantesco display 4K portato da Sony al CES nel 2019 si aggirasse attorno agli ottocentomila dollari. C’è da dire che per la produzione cinematografica di Sony si tratterebbe di un vero e proprio investimento, soprattutto visto che la concorrente Lucasfilm ha annunciato all’inizio dell’anno di voler implementare l’uso di StageCraft in altri set come quelli di Los Angeles, Londra e Australia, dove verrà girato il nuovo film di Marvel Studios diretto da Taika Waititi, Thor: Love and Thunder.