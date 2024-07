NVIDIA RTX 50 rimandate? Nuove indiscrezioni puntano al 2025

Secondo recenti indiscrezioni, il lancio delle nuove GPU NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell" sarebbe stato rimandato di qualche mese e potrebbe avvenire al CES 2025, anziché entro la fine del 2024. L'informazione proviene dal noto leaker Kopite7kimi, che ha condiviso questa previsione su X.

Inizialmente si pensava che le nuove schede grafiche sarebbero state presentate nell'ultimo trimestre del 2024, con i modelli RTX 5080 e RTX 5090 in testa. Tuttavia, sembra che i piani siano cambiati in favore di un debutto agli inizi del 2025, probabilmente in concomitanza con il CES di Las Vegas.

Le voci finora emerse sulle specifiche tecniche parlano di due chip di punta: GB202, destinato probabilmente alla RTX 5090, con 192 unità SM e interfaccia a 512 bit e GB203, versione ridotta per la RTX 5080, con 92 unità SM e interfaccia a 256 bit. Entrambi i chip dovrebbero utilizzare la nuovissima memoria GDDR7.

Il lancio nel 2025 allineerebbe l'uscita delle GPU desktop e laptop.

Seasonic ha recentemente aggiunto le GPU RTX 50 al suo calcolatore di potenza online, suggerendo consumi leggermente superiori rispetto alla generazione attuale. Tuttavia, questi dati potrebbero essere basati su informazioni preliminari o stime e di fatto non ci forniscono informazioni su una possibile data di debutto delle schede.

Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette (e non sarebbe la prima volta, guardando alla storicità di Kopite7kimi), difficilmente avremo annunci da parte di NVIDIA alla prossima Gamescom, che si terrà ad agosto a Colonia, o al SIGGRAPH, in programma dal 28 luglio al primo agosto e storicamente molto più incentrato sull'intelligenza artificiale che sui prodotti consumer; dovremo aspettare qualche settimana (o mese) in più per scoprire quando arriveranno davvero sul mercato le GPU gaming di prossima generazione.