Cultura Pop & Grafite presentano Disegnare la Cultura Pop – Il Signore degli Anelli

Nuovo appuntamento con Cultura Pop & Grafite presentano Disegnare la Cultura Pop. Martedì 6 luglio, a partire dalle 18.30, Cultura Pop ospiterà sul suo canale Twitch Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione. L’ospite Gaetano Longo (ex-allievo Grafite e attualmente colorista e disegnatore per svariate case editrici nazionali) illustrerà Il Signore degli Anelli.

Parleremo dell’influenza che l’opera di JRR Tolkien continua ad avere nell’immaginario della cultura pop e spazieremo parlando del genere fantasy a tutto tondo e della sue diverse espressioni a fumetti ma anche in altri media come i giochi da tavolo, quelli di carte e di ruolo.

Modera Domenico Bottalico.

A proposito di Gaetano Longo:

Fumettista, illustratore e graphic designer pugliese, dopo aver frequentato Grafite scuola di grafica e fumetto debutta come colorista sulla graphic novel Axelle edita da Hyppostyle, e come disegnatore per varie testate della torinese Cronaca di Topolinia, sempre per Hyppostyle colora la miniserie di successo Blackbox e disegna lo spin off L’alleggeritore, in uscita prossimamente un libro illustrato sulla vita di Amy Winehouse edito da Lisciani.