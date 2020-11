Cyberpunk 2077: gli attori più importanti presenti nel gioco

Cyberpunk 2077, nonostante i continui rimandi e incertezze, resta uno dei più attesi videogiochi di questa generazione di console che sta per passare il testimone alla next-gen capitanata da Xbox Series S|X e PlayStation 5. Una caratteristica interessante di questo nuovo gioco dello studio polacco CD Projekt RED è la presenza di un ricco cast di attori anche di grosso calibro come il celebre Keanu Reeves famoso, tra gli altri ruoli, per aver interpretato Neo nella trilogia di Matrix.

Scopriamo, quindi, chi sono tutti gli attori che interpreteranno i personaggi più importanti del nuovo gioco futuristico e distopico Cyberpunk 2077 che, per chi non lo sapesse, prende spunto da un gioco di ruolo da tavolo dei primi anni ’90 creato da R. Talsorian Games e Michael Pondsmith.

Johnny Silverhand – Keanu Reeves

Iniziamo subito col botto con il primo celebre attore che, qualora non aveste vissuto su Marte negli ultimi mesi, rappresenta il simbolo del marketing di Cyberpunk 2077 da parte di CD Projekt RED. Johnny Silverhand è la guest star del gioco e, interpretato da Keanu Reeves, sarà la nostra guida nel mondo distopico.

Silverhand, che possiede un caratteristico braccio metallico, è in circolazione sin dai primi anni in cui è ambientato il gioco di ruolo Cyberpunk. È anche una rockstar che usa la musica per ispirare gli altri a combattere contro l’oppressione e Johnny ha svolto questo compito con una band chiamata Samurai. L’influenza del gruppo è molto forte e anche a distanza di anni, la loro canzone Never Fade Away è un classico nel mondo di Cyberpunk tanto che lo stesso Silverhand sfoggia con orgoglio il merchandising della band.

Quando la ragazza di Silverhand viene rapita nel 2013 dalla megacorporazione Arasaka per aver creato il virus digitale Soulkiller, il rocker decide di organizzare un concerto per scatenare la follia cittadina tramite una grande rivolta. Questo gli permette di tentare un salvataggio che però fallisce causando la morte della sua ragazza. In realtà non è proprio una morte reale, poiché la sua mente è intrappolata nel web, ma Silverhand inizialmente non lo sa e precipita in una spirale di dolore.

Nel 2024, Silverhand decide di voltare ufficialmente pagina e, grazie alla sua reputazione, viene assunto da una megacorp nota come Militech per fare irruzione nel quartier generale di Arasaka a Night City. Lo scopo? Sferrare un colpo contro il loro comune nemico distruggendo il database di Arasaka. C’è una complicazione: a metà del raid, Johnny si rende conto che la mente della sua ragazza è intrappolata nel database di Arasaka. Quindi abbandona la missione e viene ucciso nel tentativo di salvarla.

A seguito di questa tragedia, qualcuno, non è chiaro se sia un sicario della Militech o un tirapiedi di Arasaka, fa partire una bomba tattica che distrugge l’intero edificio. Tutti credono che Johnny sia morto, ma sempre più voci rivelano che un passante abbia trovato il suo corpo tra le macerie e lo abbia messo in una cella frigorifera. Adesso siamo nel 2077 e l’eredità di Johnny Silverhand è ancora molto forte tanto da apparire al personaggio del giocatore come un fantasma digitale. Perché? Semplice, è possibile che anche la sua mente sia stata strappata via e caricata su Internet nel corso degli anni e ora è pronto a fare il Virgilio nel mondo di Night City.

Spiegare chi è Keanu Reeves potrebbe risultare superfluo, ma è giusto farlo brevemente. Si tratta di un attore e musicista canadese famoso soprattutto per aver interpretato Neo nella trilogia di fantascienza Matrix. Altri suoi ruoli importanti includono il gigolò Scott Favor nel dramma Belli e dannati, Jack Traven in Speed, Shane Falco in Le riserve, il principe Siddhārtha in Piccolo Buddha, l’avvocato Kevin Lomax nel thriller soprannaturale L’avvocato del diavolo, l’alieno Klaatu in Ultimatum alla Terra, il detective Johnny Utah in Point Break, John Constantine nell’omonimo film, Johnny Mnemonic e John Wick nelle pellicole che portano lo stesso nome. In Italia è stato più volte doppiato da Luca Ward e lo sarà anche in Cyberpunk 2077.

V – Cherami Leigh, Gavin Drea

V è il personaggio del giocatore di Cyberpunk 2077 e si acquisterà familiarità con lui o lei nel corso dell’avventura. Il background, la storia e le caratteristiche principali dipenderanno unicamente dal giocatore, di conseguenza è difficile dire di più su V, ma ci sono alcune cose che possiamo mettere insieme in base a ciò che abbiamo visto finora nelle demo di gioco.

In primo luogo, si tratta di un personaggio che segue molto da vicino la band di Johnny Silverhand. Poi è dotato di tutta una serie di strumenti, armi e gadget cyberware e ciò implica che è bravo nel combattimento e nel lavoro che svolge. Si tratta di oggetti molto costosi che si aggiungono al fatto che V ha una stanza dedicata alle armi nel suo appartamento: questo dice molto sul personaggio in una città in cui lo spazio è prezioso. Il resto è tutto da scoprire.

L’attrice e doppiatrice Cherami Leigh è famosa per aver dato la voce ad alcuni personaggi come Lucy Heartfilia in Fairy Tail: Dragon Cry, Sarada Uchiha in Boruto: Naruto the Movie e Ellatte in The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky. La sua carriera di doppiatrice videoludica l’ha vista interpretare, tra gli altri, Ikrie in Horizon Zero Dawn, Makoto Niijima in Persona 5 e Gaige in Borderlands 3. Infine, dal punto di vista dei live-action, forse l’avete potuta riconoscere in Shameless nei panni di Robyn Hasseck o in Walker, Texas Ranger nei panni di Sally e Amelia Allen.

Gavin Drea, invece, è un attore, noto per Valerian and the City of a Thousand Planets (2017), L’Alienista (2018) e My Mother and Other Strangers (2016).

Jackie Welles – Jason Hightower

Jackie è il migliore amico e alleato del personaggio del giocatore nelle prime fasi del gioco. Da adolescente correva con la gang dei Valentinos, ma da allora è diventato un mercenario sperando di divenire grande nel mondo di Cyberpunk. Più specificamente, ha abbandonato la criminalità organizzata “perché sua madre l’ha scoperto”. Oltre ad essere un fatto divertente, questo offre uno sguardo rivelatore dell’uomo dietro la spavalderia.

Lo stesso sito ufficiale di Cyberpunk descrive il personaggio come una persona per cui “l’amicizia, la lealtà e i legami familiari sono ciò che lo spingono. Per Jackie, il sangue è sempre più denso dell’acqua”. Proprio come V, è ansioso di abbandonare i lavori di poco conto e diventare ricco.

Jason Hightower è un attore e scrittore, noto per Star Wars Resistance (2018), Red Dead Redemption II (2018) e Ralph Spacca Internet (2018)

Dex DeShawn – Michael-Leon Wooley

Descritto da CD Projekt Red come uno dei più grandi giocatori di Night City, Dex DeShawn è un famigerato “aggiustatore” che sa di tutto e di tutti nella metropoli distopica. Ciò significa che gestisce contratti illegali di ogni tipo e quei lavori pagano molto bene. L’uomo viene portato in giro con la macchina più elegante del gioco, con gli iconici interni in pelle rossa di lusso. Di conseguenza è facilmente auspicabile come sia meglio tenercelo come amico dato che il suo potere lo porta ad avere molti vantaggi.

Anche se il vostro occhio sarà probabilmente attratto dal cyber-braccio dorato montato sotto il suo gomito destro, c’è un simpatico Easter Egg nascosto nel più improbabile dei posti: i suoi stivali. Guardate da vicino e vedrete un emblema del lupo dorato tratto direttamente da The Witcher, l’altra serie di videogiochi di CD Projekt Red.

Michael-Leon Wooley è un attore, cantante e attivista americano di teatro, cinema, televisione e doppiaggio. Wooley ha prestato la sua voce a Louis l’Alligatore nel film d’animazione della Disney nominato all’Oscar, La principessa e il ranocchio. Ha poi interpretato il giudice Grady nella stazione radio WKTT in Grand Theft Auto IV di Rockstar.

Lizzy Wizzy – Grimes

C’è la dedizione al vostro mestiere e poi c’è Lizzy Wizzy. La cantante di una band chiamata Lizzy Wizzy and the Metadwarves, si è suicidata sul palco durante un concerto. Dopo essere stata rianimata da un Trauma Team che ha sostituito molte parti del suo corpo con componenti cyberware, è tornata nel gruppo e ha continuato a cantare.

Interpretata dalla musicista Grimes, è una superstar a cui piace sfilare in giro con un corpo completamente cromato. Ha anche creato un seguito di culto, dando vita a una banda pericolosa chiamata Lizzies che probabilmente incontrerete per le strade.

Claire Elise Boucher, conosciuta professionalmente come Grimes, è una cantante, autrice, produttrice discografica e artista visiva canadese. La sua musica incorpora elementi di vari stili e generi tra cui dream pop, R&B, musica elettronica e hip hop.

Delamain A.I. – Samuel Barnett

Samuel Barnett è un attore inglese famoso per le sue esibizioni in teatro, al cinema, in televisione e alla radio e ha ottenuto riconoscimenti per il suo lavoro sulle versioni teatrali e cinematografiche di The History Boys di Alan Bennett.

Le sue interpretazioni televisive includono ruoli nella commedia della BBC Twenty Twelve e nel dramma della Showtime Penny Dreadful. Ha interpretato il ruolo principale di Dirk Gently nell’adattamento della BBC America del 2016.

Del suo ruolo in Cyberpunk 2077 si sa poco, lo abbiamo semplicemente ascoltato mentre parla sotto forma di intelligenza artificiale di un taxi nel trailer cinematografico dell’E3 2019, ma probabilmente nel gioco completo avrà un ruolo più importante che di semplice voce di un taxi.

Mark Holden – Doctor Paradox e altri personaggi

Al momento non ci sono molti dettagli sul personaggio che Holden interpreterà, nonostante la sua inconfondibile voce che ricorda quella di un supercriminale degli anni ’60. Holden è un attore esperto con lavori che vanno da Kingsman 2 ai giochi di Battlefield e al primo film Final Destination.

Dr. Paradox, comunque, è uno scrittore ed editore di Dr. Paradox’s Mysteries, un saggio di cospirazione e denuncia. Uno dei fogli di questo romanzo racconta i retroscena dietro la quarta Guerra delle Corporazioni e il tutto viene mostrato come una raccolta di declamazioni a malapena coerenti, con testi post-moderni e immagini volutamente inquietanti progettate per “scuotere le masse”.

Negli anni successivi al 2020, Doctor Paradox ha iniziato a promuovere pesanti teorie del complotto, incluso uno che riguardava il governo secondo cui voleva trasformare tutti in zombi con l’aiuto di una folle intelligenza artificiale. In effetti, Paradox credeva che la stessa presidente Elizabeth Kress fosse un’intelligenza artificiale che usava un attore sottoposto al lavaggio del cervello per presentare un volto umano al pubblico quando necessario.

Questo è tutto ciò che sappiamo del cast e dei personaggi di Cyberpunk 2077 finora annunciato. Non ci resta, quindi, che attendere il prossimo 10 dicembre, salvo ulteriori rinvii, per entrare nel mondo di Night City e scoprire tutte le sue meraviglie.