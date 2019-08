D23 Expo: ecco chi è stato premiato nella Disney Legends Ceremony

La Disney Legends Ceremony è una cerimonia in cui vengono assegnati i premi alle personalità che sono state in grado di distinguersi in maniera encomiabile.

La D23 Expo è finalmente cominciata: alle 19:30, ora italiana, come da programma, la Disney Legends Ceremony è stata trasmessa in diretta sui canali social della manifestazione. La Disney Legends Ceremony è un appuntamento fisso della convention, una cerimonia istituzionale che rappresenta il più grande onore tributato dall’azienda a varie figure del mondo Disney e dello spettacolo, riconoscimento di successo e talento.

A fare gli onori di casa è stato Bob Iger, Amministratore Delegato della Walt Disney Company, che salendo sul palco ha introdotto non solo i premi che verranno consegnati di lì a poco, ma anche ciò che attende i partecipanti all’expo per i prossimi tre giorni.

Iger ha continuato dicendo che lo scopo della Walt Disney è quello di creare gioia e che grazie a tutte le aziende che fanno parte del gruppo, 20th Century Fox compresa, continueranno ad alzare il livello delle produzioni del gruppo.

Iger a questo punto si è lasciato andare ad una piccola parentesi su quello che sarà il piatto forte della serata, cioè la nuova piattaforma Disney+, anticipando che ha avuto la fortuna di poter guardare in anteprima tutta la prima stagione di The Mandalorian e che, secondo il suo giudizio, si tratta di una serie straordinaria.

Terminata la parentesi Iger ha dato il via alla cerimonia di premiazione vera e propria. Quest’anno sono stati assegnati 12 riconoscimenti a diverse personalità di cinema, televisione e maestranze della Disney.

La prima persona a ricevere il premio è stato Robert Downey Jr., attore scelto perché ritenuto una vera e propria icona vivente, grazie al quale ha avuto il via l’MCU, l’universo narrativo condiviso che è stato in grado di frantumare ogni record della storia del cinema moderno.

All’attore che ha incarnato sullo schermo Tony Stark è seguita la premiazione di Diane Sawyer, una delle giornaliste televisive americane più influenti, premiata per la sua carriera che l’ha vista protagonista di numerose interviste con le personalità politiche più importanti del mondo.

La terza persona a ricevere il prestigioso riconoscimento è stato il regista John Favreau (Iron Man, The Lion King, The Mandalorian e, come attore, Happy Hogan), premiato per la sua capacità di mettere le tecnologie più avanzate sempre al servizio della narrazione.

Segue il premio ad Hans Zimmer, uno dei compositori di colonne sonore più influenti degli ultimi 20 anni, che ha creato alcune tra le colonne sonore più memorabili e d’impatto di sempre.

Dopo Zimmer è stato il turno di Robin Roberts, una anchorwoman statunitense che negli anni ha saputo diventare un punto di riferimento per le donne afro americane.

La prima maestranza di casa Disney a venire premiata in questa edizione del premio è Barnette Ricci, coreografa e successivamente produttrice di molte delle coreografie e delle parate dei parchi Disney. Subito dopo è il turno di Christina Aguilera, premiata per il suo contributo nell’industria musicale.

Il premio successivo è stato assegnato all’attrice Ming-Na Wen per il suo lavoro come attrice e doppiatrice. Nella sua carriera ha infatti interpretato numerosi personaggi Disney (Mulan, Phineas e Ferb, La Legge di Milo Murphy), Marvel (Agents of Shield) e nel prossimo futuro la vedremo nel cast di The Mandalorian.

Rimanendo in tema grandi performance anche James Earl Jones è stato insignito con lo status di Leggenda. L’attore e doppiatore non ha certo bisogno di presentazioni ed è la sua performance iconica nei panni di Darth Vader a valergli questo riconoscimento.

Un altro rappresentante delle maestranze Disney a ricevere questo riconoscimento è l’architetto e designer Wing T. Chao, un Imagineer (il nome con cui vengono identificati gli scenografi ed i progettisti che lavorano nei parchi Disney) con 37 anni di carriera. Chao è responsabile, dagli anni ‘80 in avanti per il design e l’architettura dei parchi, tra cui anche Disneyland Paris, dei resort e delle navi da crociera Disney.

Tra le persone che hanno reso indimenticabili molti musical targati Disney c’è anche Kenny Ortega, coreografo, producer e regista pluripremiato che ha lavorato in Disney dal 1998 in avanti. Tra i film più famosi a cui ha lavorato possiamo ricordare Gli Strilloni (con un giovanissimo Christian Bale), Hocus Pocus e High School Musical.

Per finire l’ultima persona a venire insignita del titolo di Disney Legend è stata l’attrice Bette Midler, ritenuta una vera e propria icona e personificazione del concetto di diva. Middler deve questo premio per le sue doti poliedriche e la sua sua performance definitiva in Hocus Pocus.