D23 Expo: in arrivo la serie animata Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur

Disney Channel sta lavorando sulla serie Marvel's Moon Girl and Devil Dinosaur, serie basata sui fumetti Marvel.

Disney Channel è al lavoro su una nuova serie animata basata sui fumetti Marvel. Si tratta di Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur prodotta da Laurence Fishburne ed Helen Sugland della Cinema Gypsy Production, che seguirà le avventure della tredicenne Lunella Lafayette e il suo amico T-Rex, Devil Dinosaur. Dopo aver portato un dinosauro nella New York contemporanea, Lunella si allea con il suo nuovo amico per proteggere la città di Lower East Side dai pericoli.

MARVEL'S MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR - Logo. (Marvel).

La notizia è stata annunciata da Laurence Fishburne, durante il panel del D23 dedicato all’animazione televisiva Disney, che ai microfoni si è rivolto dicendo: “Da grande divoratore di fumetti, sono davvero felice di essere coinvolto nella lavorazione di Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur. Disney Channel è la piattaforma perfetta per esplorare la storia di questa eroina afro-americana e non vedo l’ora che il pubblico si goda le avventure di Lunella e Devil Dinosaur.”

Meredith Roberts, vice presidente di Disney Channel ha dichiarato che “Disney TV Animation è davvero felice di lavorare con produttori come Laurence, Helen e Steve e con il talentuoso team della Marvel Animation, per poter portare nel canale questa eroina sullo skate e su pattini, insieme al suo grosso amico.”

Cort Lane, vice presidente della Marvel Animation & Family Entertainment dice “Lunella non sa di essere la persona più intelligente del pianeta, ma il pubblico capirà subito quanto Moon Girl sia forte. Le sue avventure con il suo grosso amico, Devil Dinosaur, sono piene di meraviglia e gioia e la storica partnership con Disney Television Animation e Cinema Gypsy Production è la formula giusta.”

Non siamo ancora a conoscenza di una data d’uscita, ma non vediamo l’ora di sapere quando inizieranno le avventure di Moon Girl e del suo amico giurassico.