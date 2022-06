La abbiamo vista in diverse occasioni indossare i panni della Principessa Leia per feste in costume, ma sembra che quello che sembrava un semplice omaggio potrebbe ora assumere un significato diverso: Millie Bobby Brown potrebbe far parte di Star Wars. A sollevare questa possibilità è il quotidiano britannico Mirror, secondo il quale la star di Stranger Things (di cui a breve uscirà il finale della quarta stagione, ovviamente su Netflix) sarebbe in trattativa per unirsi alla galassia lontana, lontana.

La star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, potrebbe esser vicina a Star Wars

Secondo la fonte del Mirror, non ci sono dubbi sulla possibilità di vedere Millie Bobby Brown all’interno di Star Wars:

“Millie è nei radar di Disney per nuovi progetti di Star Wars. Ha già avuto dei contatti con Katleen (Kathleen Kenedy, presidente di LucasFilms, NdR), che è a conoscenza del suo desiderio di avere un ruolo in un film o di avere un ruolo centrale in una delle future serie per Disney+. Non ha nemmeno bisogno di fare un’audizione, si tratta più di capire come farla interagire con l’eventuale regista. Millie ha il sufficiente carisma per essere un ruolo di spicco in questo universo”

Stando a quanto riportato dal tabloid britannico, le conversazioni tra Millie Bobbie Brown e Disney al momento sono semplicemente conoscitive, mantenute informali in mancanza di precise indicazioni su come coinvolgerla nel franchise. Non viene trascurato che Millie Bobby Brown è un’attrice che, nonostante la giovane età, ha già uno status di tutto rispetto, considerata come un volto apprezzato e iconico per un’ampia forbice di spettatori, dai dieci ai trent’anni. L’attuale cachet della Brown per ogni episodio di Stanger Things è di 1 milione di dollari, ma secondo gli esperti del settore una sua eventuale partecipazione al franchise di Star Wars potrebbe far salire questa a cifra intorno ai 15 milioni.

Al momento, Star Wars sembra essere un brand particolarmente attivo. Dopo aver dato vita a un comparto seriale (The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi), si stanno ora valutando nuovi progetti per riportare la galassia lontana lontana al cinema. Sicuramente, se le voci raccolte dal Mirror dovessero rivelarsi fondate, non mancheranno le occasioni per consentire a Millie Bobbie Brown di esser uno dei nuovi volti di Star Wars.

