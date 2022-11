Continua a prendere forma il cast di Dune: The Sisterhood, prequel televisivo del film diretto da Denis Villeneuve e realizzato in esclusiva per HBO Max. Travis Fimmel, noto per aver interpretato Ragnar in Vikings, è stato scelto per vestire i panni di un personaggio nuovo di zecca e non presente nei romanzi di Dune. Il suo nome? Desmond Hart.

Travis Fimmel si unisce al cast di Dune: The Sisterhood

Stand alle prime indiscrezioni di Variety il suo personaggio è descritto come un soldato carismatico con un passato enigmatico. Il suo scopo è cercare l’approvazione dell’Imperatore, guadagnandosi la sua fiducia a discapito della Sorellanza. Tra gli impegni dell’attore vanno annoverati anche Raised by Wolves, altra serie per HBO, e il film Warcraft, adattamento di una delle saghe videoludiche più celebri di sempre.

Nel cast troviamo anche Emily Watson come Valya Harkonnen, Shirley Henderson nei panni Tula Harkonnen, Indira Varma nei panni dell’Imperatrice Natalya, Ambientata circa 10.000 anni prima di Dune, Dune: The Sisterhood seguirà le vicende di due sorelle Harkonnen mentre cercano di preservare il compito della Sorellanza Bene Gesserit, opponendosi a forze misteriose che rischiano di compromettere la missione della Sorellanza, ossia preservare l’umanità creando l’esser umano perfetto, il Kwisatz Haderach. Joahn Renck (Chernobyl) si occuperà di dirigere il pilot.

Se la serie dovesse avere successo, l’universo di Dune continuerà a espandersi. Denis Villeneuve è già stato confermato alla regia di Dune: Parte Due, in arrivo nel 2023, e il regista ha già espresso il suo desiderio di realizzare un terzo film su Dune, che andrebbe ad adattare Dune Messiah, secondo romanzo nel ciclo di racconti di Herbert. Tra le new entry del cast di Dune: Parte 2 troviamo Florence Pugh nei panni della principessa Irulan, Austin Butler in quelli di Feyd-Rautha, Christopher Walken come l’imperatore Shaddam IV e Léa Seydoux nei panni di Lady Margot.