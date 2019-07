Dacre Montgomery: “Il prossimo film dei Power Rangers sarà un reboot”

Dacre Montgomery, star dell'ultimo film dei Power Rangers assicura: "il prossimo film sarà un reboot."

Nuovo reboot cinematografico in arrivo per i Power Rangers, la conferma arriva niente poco di meno che dal protagonista dell’ultimo film arrivato nei cinema nel 2017, Dacre Montgomery.

Nel corso di un “Ask Me Anything”, tenutosi su Reddit, l’interprete di Billy Hargrove nella terza apprezzatissima stagione di Stranger Things, l’interprete di Jason, il Red Ranger nel film che secondo Lionsgate avrebbe dovuto rilanciare il franchise in concomitanza all’anniversario dei venticinque anni della serie. Quando un fan gli ha chiesto se ci sarebbe mai stato un sequel del film, la risposta di Montgomery non ha lasciato spazio ad altre interpretazioni: “Credo che stiano lavorando ad un altro film… ma senza di me e tutti gli altri membri del cast. Quindi sì, i Power Rangers continueranno al cinema, ma lo faranno senza di noi.” Sembrerebbe quindi certo l’arrivo di un ulteriore reboot scollegato dal precedente film.

La storia si muoveva nell’immaginaria cittadina di Angel Grove, in cui cinque ragazzi problematici e con difficoltà ad integrarsi nella società, diventeranno i Power Ranger, eroi mascherati chiamati a difendere la Terra dall’attacco di Rita Repulsa (Elizabeth Banks), una strega aliena dai grandi poteri che con il suo esercito extraterrestre intende attaccare e conquistare la terra. Grazie a Zordon (Bryan Cranston), spirito guida degli eroi, i ragazzi cresceranno, andranno oltre le reciproche differenze e con le loro nuove straordinare uniranno le forze e salveranno il mondo.

Il film si ispirava a Mighty Morphin: Power Rangers, prima serie del Super Sentai, un sottogenere giapponese di serie TV e cinematografiche che tokusatu (con “effetti speciali”) creato da Shōtarō Ishinomori, in cui squadre di guerrieri con costumi multicolori combattono contro forze aliene o sovrannaturali per salvaguardare la pace sulla Terra. Il franchise nel corso degli anni ha generato i più disparati seguiti, e, grazie all’acquisizione di Hasbro negli ultimi anni sta godendo di una seconda giovinezza tra una serie a fumetti dedicata, videogiochi ed action figures.

La notizia data da Dacre Montgomery non sorprende più di tanto se si pensa che la pellicola costò 100 milioni di dollari e ne incassò soltanto 142.