Dai arriva su Crunchyroll, tutti i nuovi annunci

Dragon Quest – La Grande Avventura di Dai è prodotta da Toei Animation per la regia di Kazuya Karasawa e sceneggiature supervisionate da Katsuhiko Chiba. Il character design è di Emiko Miyamoto, la colonna sonora di Yuki Hayashi.

Il manga originale omonimo ispirò già una serie animata di 46 episodi e tre film animati andati in onda in Giappone fra il 1991 e il 1992 e arrivata in Italia nel 1998 su varie televisioni locali.

Edizioni Star Comics ha pubblicato il manga con il titolo Dai – La Grande Avventura in 54 volumetti (37 sono quelli dell’edizioni originale) e attualmente sta pubblicando il sequel intitolato Dragon Quest – L’Emblema di Roto.

I nuovi anime annunciati da Crunchyroll insieme a Dai

Oltre a Dai – La Grande Avventura, Crunchyroll ha annunciato una manciata di nuovi anime che con tutta probabilità debutteranno il prossimo inverno se non addirittura primaver.

Vediamoli nel dettaglio.

I’m Standing on a Million Lives

Il distaccato e razionale alunno di terza media, Yusuke Yotsuya, viene trasportato in un mondo parallelo che sembra un videogioco. Diventa il terzo giocatore e si imbarca in una pericolosa missione insieme ai suoi compagni di classe Iu Shindo e Kusue Hakozaki, teletrasportati lì prima di lui. Il freddo Yusuke rifugge ogni dimostrazione di emozione ed esamina ogni elemento con distacco, talvolta prendendosi gioco delle vite dei suoi compagni. Potrà proteggere il suo gruppo dagli attacchi dei mostri, i terribili incidenti e i piani dei nemici per vincere il gioco?

Rail Romanesque

È l’ottobre del 1988 nella città di Ohitoyo. La città è situata nella prefettura di Kyushu, nella regione di Hinomoto, che ha perso quasi tutte le sue linee ferroviarie dopo la grande interruzione. Grazie a una campagna turistica di successo, portata avanti dalla locomotiva a vapore 8620 e il suo railord Hachiroku per stimolare l’economia morente, la città è diventata terra santa della rinascita delle ferrovie. Ora sta ospitando il primo festival annuale Maitetsu che riunisce l’industria ferroviaria di tutta la nazione per condividere le varie competenze nel campo e per dare vita a ulteriori possibilità di ripresa. Le locomotive antropomorfe create per controllare questi treni sono state portate da tutta la nazione dai loro signori. Esaltate dalle conferenze degli umani, le ragazze decidono di voler fare qualcosa anche loro e danno vita al Railord Summit presentato dal Railord Suzushiro. Si riuniscono al Cafe Flax vicino alla stazione e pensano a come rendere più attraente il Maitetsu Festival.

Eagle Talon

L’originale “anime spazzatura” rivive in maniera spregiudicata, sciocca e romantica nell’era della convivenza col corona! L’organizzazione segreta malvagia Eagle Talon riesce a riportare alla luce l’antico “Incantesimo d’Oro” che può controllare le menti umane con una singola parola. “Grazie a ciò possiamo esaudire il nostro sogno di conquistare il mondo da casa!” e inizia a sviluppare vari effetti dell’incantesimo come la magia “fattela addosso”. Ma qualcuno ruba il programma di sviluppo! Se il Golden Spell cadesse nelle mani sbagliate il mondo sarebbe in pericolo. Per riottenere gli incantesimi persi, la Eagle Talon inizia le sue indagini. Ma poco a poco vengono trascinati in un complotto ben più grande… Proteggi il mondo mentre mantieni il distanziamento sociale!

One Room Season 3