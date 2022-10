Continuano a intensificarsi le voci attorno alla possibile trama di Daredevil: Born Again, serie per Disney+ che riporterà sugli schermi l’alter ego di Matt Murdock, nuovamente interpretato da Charlie Cox. Stando al noto scooper Daniel Richtman la produzione è alla ricerca di attori che andranno a vestire i panni del team della campagna elettorale di Wilson Fisk/Kingpin, segno che lo show potrebbe adattare la run a fumetti in cui il celebre villain diventa sindaco.

In Daredevil: Born Again potremmo vendere Kingpin sindaco

Wilson Fisk diventa sindaco di New York City in Daredevil #28, fumetto del 2017 scritto da Charles Soule e illustrato da Ron Garney. L’arco narrativo di Major Fisk ha poi preso il via in Daredevil #595 e si è concluso nel numero 600 pubblicato nel 2018. Nella run a fumetti Fisk ottiene la vittoria truccando le elezioni e si conquista il favore dei cittadini aiutandoli durante gli eventi di Secret Empire. Successivamente anche Matt Murdock diventa sindaco e la sua storia culmina nel fumetto #612 intitolato The Death of Daredevil. Dopo le tre stagioni su Netflix, Charlie Cox è tornato a interpretare il Diavolo Custode in She-Hulk: Attorney at Law dove i fan hanno potuto ammirarlo con un costume nuovo di zecca.

Daredevil: Born Again sarà composta da 18 episodi e arriverà su Disney+ nella primavera del 2024 entrando a far parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Oltre al ritorno di Charlie Cox e Vincent D’Onofrio non si conoscono ancora gli altri membri del cast: si era diffusa in rete la voce di Eiza Gonzalez nei panni di Elektra, personaggio ben noto ai fan di Daredevil, ma l’attrice ha smentito categoricamente un suo coinvolgimento. La nuova serie potrebbe inoltre gettare le basi per un futuro scontro con Spider-Man: nella storia cartacea, infatti, abbiamo un Daredevil posseduto dalla Bestia della Mano, e in procinto di prendere il controllo su Hell’s Kitchen. A tentare di fermarlo troviamo alcuni supereroi tra cui anche l’amichevole ragno di quartiere.