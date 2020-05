Daredevil: Charlie Cox esclude un suo ritorno anche nel Marvel Cinematic Universe

Qualche settimana fa vi riportavamo la voce, corroborata dal mitico Kevin Smith, secondo cui Daredevil avrebbe fatto un cammeo nella prossima pellicola dello Spider-man targato Sony, ed inserito all’interno del Marvel Cinematic Universe, nella persona di Charlie Cox ovvero l’attore che ha interpretato il Cornetto nella serie TV Marvel sviluppata per Netflix chiusa dopo tre stagioni con grande rimpianto dello stesso attore protagonista.

Intervista da comicbook.com, l’attore ha dovuto suo malgrado mettere a tacere queste voci:

Non sentito queste voce ma certamente non sarà il mio Daredevil. Non sono coinvolto in alcun modo. Se c’è qualcosa di vero in queste voci non mi riguardano. Ci sarà probabilmente un altro attore.

Cox inoltre esclude anche un possibile revival della serie TV collegato alla piattaforma Disney+:

Non credo ci sarà, non so perché ma non credo avverrà mia. Non mi è stato detto nulla direttamente o esplicitamente ma se dovessi ragionare cinicamente, non credo tornerò mai panni di Daredevil. Non so forse sto cercando di proteggere psicologicamente me stesso dall’eventualità perché davvero tornerei volentieri nel ruolo.

Daredevil è stata la terza serie cancellata, dopo Iron Fist e Luke Cage, alla fine del 2018 interrompendo il proficuo sodalizio fra Marvel e Netflix. Charlie Cox aveva interpretato per tre stagione l’eroe non vedente dell’Universo Marvel.

A questo punto non ci resta che attendere e vedere se ci sarà davvero un recast del personaggio per un cammeo in Spider-man o se il ruolo verrà lasciato ad un “semplice” avvocato e se soprattutto le voci sulla trama si riveleranno vere.

Nel frattempo vi ricordiamo che su Rai 4 arriveranno, a partire dal 4 maggio, Jessica Jones e Runaways Stagione 2 – cliccate QUI per i dettagli.

Per quanto riguarda Daredevil possiamo tuffarci nel suo universo a fumetti con una guida che ci presenta le migliori letture per conoscere il personaggio, vi basterà cliccare QUI.