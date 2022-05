Dopo una lunga attesa, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è giunto in sala, riportando Sam Raimi sulla poltrona del regista di un film ispirato al mondo dei fumetti. Per Raimi è stata un ritorno a un contesto narrativo a lui caro, che ha rappresentato al meglio con la trilogia cult dello Spider-Man di Tobey Maguire, ma ben prima di raccontare le imprese del Tessiragnatele, Raimi aveva affrontato il racconto supereroico con una sua storia originale, Darkman. Film cult datato 1990, Darkman è stata la prima produzione ad altro budget di Raimi, ma dopo il successo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, è emersa una notizia davvero intrigante: Universal potrebbe realizzare un seguito di Darkman, il cult supereroico di Sam Raimi.

Darkman: Universal al lavoro sul sequel del cult di Sam Raimi?

Darkman era un film basato su un concept originale di Raimi, in cui il geniale scienziato Peyton Westlake (Liam Neeson), dopo aver inventato una rivoluzionaria pelle sintetica, rimane invischiato in una losca storia di criminalità, al termine della quale viene apparentemente ucciso. Westlake in realtà sopravvive, seppure orribilmente sfigurato, e utilizzando la sua pelle sintetica intraprende una violenta vendetta contro i criminali che hanno rovinato la sua esistenza. Darkman non ebbe un immediato successo, ma divenne col tempo un piccolo cult, dando vita a due dimenticabili seguiti e una serie di prodotti derivati, come un videogioco e una serie di fumetti. Sam Raimi diresse solamente la prima pellicola della saga, riservandosi in seguito il ruolo di produttore, ma ora potrebbe esser giusto il momento di tornare a dirigere un seguito del suo antieroe.

Secondo quanto rivelato a The Wrap dallo stesso regista, Universal potrebbe esser interessata ad affidare a a un seguito di Darkman:

“Universal sta parlando di un seguito di Darkman, ci sarebbe anche già un produttore interessato. Non ho ancora informazioni in merito a una trama e non sono stato coinvolto, considerato che ero molto preso da Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma credo sia una cosa davvero grandiosa”

Questa dichiarazione sembra suggerire che al momento Raimi non sia coinvolto nel progetto, e che non sia nemmeno intento a scrivere la sceneggiatura di questo potenziale sequel di Darkman.