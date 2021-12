Data di uscita, tavole e copertine di Justice League/Nathan Never 0

Nella tarda serata di ieri, attraverso i suoi canali ufficiali, Sergio Bonelli Editore ha confermato la data di uscita e mostrato le prime tavole e le copertine di Justice League/Nathan Never 0. Si tratta del terzo crossover fra i personaggi della Sergio Bonelli Editore e quelli DC dopo Dylan Dog/Batman e Flash/Zagor.

Justice League/Nathan Never 0 arriverà in fumetteria e sullo shop Sergio Bonelli Editore, a sorpresa, già il prossimo 18 dicembre. L’albo arriverà, come consuetudine per questi team-up, con due copertine, ribattezzate Alfa e Justice, realizzate da Michele Rubini.

Eccovele:

Eccovi invece la sinossi estesa di Justice League/Nathan Never 0:

IL NUOVO TEAM UP TRA DC COMICS e SERGIO BONELLI EDITORE! Quali minacce si celano negli abissi di una città del futuro? Nathan Never lo sa! Ma questa volta si trova ad avere a che fare con la Justice League, i più grandi eroi della Terra! Anzi, non eroi: SUPEReroi! Dall’oscuro futuro, riemerge la minaccia dei Tecnodroidi! Selena ha un solo desiderio: vendicarsi dell’Agente Alfa. Per farlo, non esita a mettere in atto un’ardita macchinazione che la vede impegnata su più fronti. Un piano in grado di sconvolgere tanto la Terra di Nathan Never quanto l’universo degli eroi della Justice League! Sergio Bonelli Editore e DC Comics di nuovo insieme per proporre un team up da sogno: Nathan Never e Legs Weaver a fianco di Superman, Batman, Wonder Woman, Lanterna Verde, Flash, Aquaman e Cyborg, nel primo capitolo di un’avventura epocale, in anteprima esclusiva per le fumetterie, accompagnata da approfondimenti sul “dietro le quinte” della lavorazione di questo imperdibile fumetto. Disponibile con due copertine diverse, entrambe realizzate dal poliedrico Michele Rubini!