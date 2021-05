Dave Bautista ha rifiutato Fast & Furious per Gears of War

Dave Bautista, la star di Guardiani della Galassia e Army of the Dead, ha rivelato di aver rifiutato la possibilità di apparire nel franchise di Fast & Furious per poter lanciare la sua idea su un film basato sulla serie di videogiochi di Microsoft Gears of War.

La dichiarazione dell’attore e’ stata fatta durante un’intervista su Collider, nel quale ha raccontato di quando ebbe un incontro coi vertici di Universal, che gli proposero appunto di entrare a far parte del noto franchise con protagonista Vin Diesel. Bautista ha detto di aver declinato l’offerta, insistendo pero’ di voler parlare di Marcus Fenix, il protagonista della saga videoludica di Gears of War che ha debuttato su XBox 360 nell’ormai lontano 2006.

Un film sulla IP di Microsoft e’ sempre stato silenziosamente in lavorazione, ma al momento non ha preso ancora una vera e propria forma a tal punto da definire un eventuale cast. Tuttavia, il desiderio dell’attore di entrare a far parte in qualche modo del videogioco e’ diventato realta’, quando nel 2019 e’ stato inserito come personaggio giocabile all’interno dell’ultimo capitolo della saga Gears 5 (che potete acquistare in offerta lampo cliccando su questo link).

Continuando nell’intervista, Bautista ha anche raccontato di come avesse anche fatto pressione verso la Warner Bros. per poter interpretare Bane in un futuro film di Batman:

“Non ho pretese al riguardo. Ma ho avuto la possibilità di avere un incontro alla WB e mentre mi stavano parlando del piu’ e del meno, ho detto ‘hey, parliamo di Bane’.”

Alla fine, la Universal ha comunque ottenuto una star della WWE tra i suoi ranghi: John Cena, infatti, e’ stato ingaggiato per interpretare il fratello di Dominic Toretto in F9, l’ultimo capitolo della saga di Fast & Furious in uscita, se non ci saranno ulteriori rinvii, il 12 luglio 2021.

