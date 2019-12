Dave Filoni sul destino di Ahsoka dopo Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Il guru di Star Wars, Dave Filoni, ha condiviso un aggiornamento circa il destino di Ahsoka dopo la sua comparsa “vocale” in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Introdotta nell’opera di Filoni Star Wars: The Clone Wars come padawan di Anakin Skywalker, Ahsoka ha raggiunto un’immensa popolarità negli ultimi anni tra i fan di Star Wars, grazie anche alle varie apparizioni in Star Wars: Rebels.

L’articolo può contenere spoiler su Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

Creata da George Lucas e Dave Filoni, Ahsoka fa il suo debutto al cinema propio in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, dove aiuta Rey a sconfiggere l’Imperatore. Tra tutti i Jedi che parlano con Rey alla fine del film, Ahsoka è l’unica di cui non conosciamo il destino finale, se sia morta o meno. Nel pomeriggio dello scorso 25 Dicembre, però, Dave Filoni via Twitter ha dato alcune informazioni aggiuntive circa il destino di Ahsoka e, sembrerebbe, che per ora non sia morta.

Was thinking of all of you this fine morning, Happy Holidays!

– Dave pic.twitter.com/WpD0kKMbfk — Dave Filoni (@dave_filoni) December 25, 2019

Filoni ha condiviso su Twitter l’immagine che vedete qui sopra che vede Gandalf (Il Signore degli Anelli: Le Due Torri) dire People thought I was dead, too. Look how that turned out too…”. Come probabilmente saprete, Nel primo capitolo de Il Signore degli Anelli, Gandalf il Grigio muore, per poi ascendere come Gandalf il Bianco ne Le Due Torri. Nel post di Twitter, però, Filoni non conferma né smentisce la morte di Ahsoka.

Diretto da J.J. Abrams, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker vanta nel cast attori come Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid e Billy Dee Williams.