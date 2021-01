daVinci Editrice acquisisce Ghenos S.r.l.: siglato il patto preliminare

daVinci Editrice S.r.l, casa editrice di giochi da tavolo a marchio dV Giochi che ha dalla sua un’esperienza ventennale in Italia e nei mercati internazionali, annuncia di aver stipulato un accordo preliminare per l’acquisizione di Ghenos S.r.l e del marchio Ghenos Games.

L’operazione è volta a rafforzare il presidio nel mercato dei giochi da tavolo, attraverso un ampliamento dell’offerta, un’estensione della rete commerciale e una fusione dei team di lavoro. L’acquisizione mira a costruire un polo di riferimento per tutti i giocatori del mercato dei giochi da tavolo.

Il brand Ghenos Games continuerà a essere orientato al segmento “per esperti” con titoli originali che andranno ad affiancare quelli localizzati e in distribuzione. Al contempo dV Giochi continuerà ad essere un caposaldo nell’ambito dei giochi da tavolo per famiglie e per giocatori occasionali.

Roberto Corbelli, CEO di dV Giochi, ha affermato:

“L’acquisizione di Ghenos Games è il risultato di un intenso anno di lavoro e un progetto condiviso. Grazie all’impegno di tutto il team coinvolto, oggi siamo un’unica realtà, più forte e strutturata di prima, con l’intento di tracciare un ambizioso e condiviso percorso di crescita. Diamo pertanto un caloroso benvenuto ai nostri nuovi colleghi”.

Alfredo Genovese, di Ghenos, ha dichiarato:

“L’offerta di far parte del gruppo dV Giochi per costruire insieme un grande polo editoriale italiano nel mercato dei giochi ci ha assolutamente convinto. Vi contribuiremo con la nostra storia, il nostro stile e le nostre capacità. Ritendo che Ghenos e dV Giochi si completino perfettamente come due pezzi di un puzzle: il primo orientato a importazioni e al target “geek”, l’altro a esportazioni e alle famiglie. Siamo anche molto simili nei comportamenti, nei pensieri e nella vision. Nasce un’impresa con grande potenziale, fatta di persone con doti spiccate”.